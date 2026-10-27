Vodič za preživljavanje do 2030.: Motika, volan i tipkovnica
Najveći rast zaposlenosti imat će 15 zanimanja, na vrhu liste poljoprivrednici
Istaknuto je to na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koje okuplja predstavnike sindikata, poslodavaca i vlasti, na kojoj je sudjelovao i premijer. Prema procjenama MMF-a, do 2030. otvorit će se 170 milijuna novih radnih mjesta, dok će se 92 milijuna ugasiti. Najveći rast očekuje se u poljoprivredi, preradi hrane, dostavi, programiranju, građevini i prodaji. Plenković je naglasio uspjeh hrvatskog sustava vaučera za obrazovanje, gdje se 84 posto nezaposlenih zaposli unutar godine dana, pohvalivši se sjajnom domaćom statistikom – na 28 zaposlenih dolazi samo jedna nezaposlena osoba. Danica