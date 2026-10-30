Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji započeli zahtjevi i ostavke u državnim institucijama - Monitor.hr
Danas (20:00)

Čišćenje sve do iduće godine

Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji započeli zahtjevi i ostavke u državnim institucijama

Studenti prije formalnog preuzimanja vlasti zahtijevaju temeljito čišćenje institucija – od smjena u policiji, BIA-i i pravosuđu do otvaranja istraga o projektima poput Expa 2027 i padu nadstrešnice u Novom Sadu. Pokrenuta je i stranica “Raspad sistema” za praćenje ostavki i uhićenja. Dok čelnici sigurnosnih službi i pravosuđa još pružaju otpor, val odlazaka već je zahvatio javne medije, gdje je s RTS-a i RTV-a odstupilo ili smijenjeno 14 rukovoditelja. Index

  • V.D. predsjednice Srbije Ana Brnabić pozvala studente da što prije preuzmu vlast u Srbiji, predsjednički izbori bit će raspisani najkasnije do 27. prosinca (Index)

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Danas (10:00)

Lako je srušiti ,sad treba sastaviti sve otpočetka

Smjena generacije tlačitelja: Kad “sitne ribe” otjeraju morskog psa, na redu je parlament

Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji, stvoren je institucionalni vakuum jer dosadašnja vlast opstruira mirnu tranziciju. Građani zahtijevaju brzu kaznenu odgovornost, oduzimanje nelegalno stečene imovine i lustraciju režimskih kadrova. Dok predstavnici bivše vlasti i odani im mediji odbijaju prihvatiti poraz, oporba poziva na hitno proglašenje konačnih rezultata i konstituiranje parlamenta. Analitičari ističu da je politizirane institucije, medijska glasila poput TV Informera i rukovodstvo RTS-a moguće zakonski rasformirati čim nova vlast preuzme poluge upravljanja državom, naglašavajući da nova politička snaga nema dugova prema starom režimu. DW

  • Faktograf piše kako se kalila pobjednička studentska lista: Pokret je izbjegao isticanje pojedinačnog vođe, djelujući kroz više od 90 fakultetskih plenuma i zborove građana. Demokratskim procesom, uz stroge kriterije i veto, sastavili su listu stručnjaka koji su se obvezali na provođenje reformi. Pri formiranju nove Vlade inzistirat će se isključivo na stručnosti i integritetu umjesto stranačkih privilegija, dok će plenumi i zborovi nastaviti kontrolirati rad zastupnika i očuvati moć u rukama naroda.
Jučer (11:00)

Prevaspitavanje uživo

Predstavnik Studentske liste oštro kritizirao RTS, Telekom i odlazeću vlast


Nemanja Karović, predstavnik Studentske liste „Studenti pobjeđuju”, iznio je u studiju RTS-a niz optužbi na račun javnog servisa i vlasti Aleksandra Vučića. RTS je optužio za pristrano izvještavanje i suučesništvo s režimom, zatraživši ostavke rukovodstva uz nadu u profesionalizaciju medija. Također je upozorio na pokušaj izvlačenja milijardе dinara iz Poštanske štedionice te na korupciju u Telekomu Srbija, tvrdeći da je ta tvrtka financirala tabloid Informer sa stotinama tisuća eura mjesečno i nepostojeće TV projekte, zbog čega traži smjenu direktora Vladimira Lučića. Jutarnji, Nacional

  • Glavna direktorica RTS-a podnijela ostavku (N1)
Utorak (21:00)

Činilo se premirno na izborni dan

Ukrasi, fotelje i novi početak: Tenzije u Srbiji nakon Vučićevog poraza, incidenti ispred medijskih kuća navodno iscenirani

Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija prolazi kroz velike političke napetosti. Građani su upali u prostorije televizije Informer te gađali jajima televiziju Pink. Dok vlasnik Informera tvrdi da se radilo o nasilju, majka žrtve iz Novog Sada navodi da je prosvjed bio namješten s provokatorima. Studenti traže ostavke vodstva RTS-a, uvođenje privremene uprave i depolitizaciju medija, dok direktorica RTS-a odbija ostavku. Pobjedu studenata pohvalili su beogradski nadbiskup i povjesničar Timothy Snyder, dok Vučić najavljuje da će se SNS sam organizirati ako ih institucije ne zaštite. Index, tportal

  • Povjesničar Milivoj Bešlin ističe da je iznimno uvjerljiva pobjeda Studentske liste prisilila Vučića na priznavanje poraza. Unatoč Vučićevoj opasnoj “šešeljevskoj” retorici i prijetnjama samoorganiziranjem, Bešlin smatra da je stvarna opasnost od njegovog režima prošla.
  • Nova vlast najavljuje borbu protiv podivljale korupcije, kriminala i sprege države s mafijom – što je i dovelo do tragedije u Novom Sadu – te najavljuje lustraciju i kazneni progon. Iako je pokret heterogen i okuplja i ljevicu i desnicu, široki narodni legitimitet olakšat će izgradnju razorenih institucija. (Jutarnji)
  • Studenti traže ostavke vodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave (Index)
  • Vučić održao dosta ratoboran govor: Ako se ovo nastavi, sami ćemo se organizirati, nad našom strankom se vrši revolucionarni teror (Index)
Utorak (13:00)

Ne pomaže ni helikopter

Hibridna kampanja studentskog pokreta nadmašila potpunu medijsku kontrolu vlasti u Srbiji

Srbijanski predsjednik Vučić u izbornoj je kampanji dominirao s više od 78% televizijskog prostora i desecima gostovanja, dok je režimski Informer vodio oštru diskreditaciju oporbe. Unatoč medijskoj blokadi na nacionalnim frekvencijama, Studentska je lista ostvarila pobjedu spajanjem društvenih mreža i terenskog rada. Dominacijom na Instagramu, znatnim ulaganjima u digitalne oglase te izravnim obilaskom ruralnih krajeva pješice i biciklima, studenti su uspješno mobilizirali birače. Nakon izbornog preokreta započele su ostavke u javnim medijima, dok studenti umjesto revanšizma i linča pozivaju na uvođenje vladavine prava i medijske odgovornosti. tportal

  • Fokus buduće vlasti je na depolitizaciji pravosuđa i osnivanju posebne tužiteljske policije, uz otkaze i lustraciju službenika povezanih s kriminalom i represijom. Plan predviđa zakon o podrijetlu imovine, otvaranje tajnih državnih ugovora te oslobađanje medija i REM-a od političkog pritiska.
  • U društvenom sektoru studenti najavljuju besplatne udžbenike, sigurnije ugovore o radu, povoljno stanovanje za mlade obitelji te poticaje za zdravstvo i domaće poduzetništvo, čime žele sustavno promijeniti način upravljanja državom. (tportal)
Ponedjeljak (23:30)

Kad studenti preuzmu katedru

Analitičari složni: Vučić još nije gotov, iduća vlast upitne stabilnosti

Politički analitičar Krešimir Macan za tportal upozorava da ovo nije nužno Vučićev konačni kraj. Pred studentskim pokretom tek je izazov preoblikovanja u funkcionalnu vlast, dok SNS zadržava jaku lokalnu mrežu. Mogući su scenariji poput suđenja i preuzimanja medija, no vanjskopolitički smjer Srbije ostaje nepoznanica. Tranzicija vlasti bit će spora, nesigurna i puna izazova. Vučićevu stranku očekuje ozbiljno preslagivanje, dok on sam možda dočeka priliku ukoliko nova vlast ne ispadne stabilna.

  • Sličnog je mišljenja i Boško Picula, koji ističe kako u Srbiji nije bilo konkretnog lidera na čelu opozicije, već je pobjedu odnijela ideja, kao i zasićenje likom i djelom donedavnog predsjednika. Bez jasnog vodstva, preširokog programa od nacionalističke desnice do proeuropske ljevice, s inicijatorima koji izbjegavaju preuzimanje političkih dužnosti, a što je razumljivo jer i dalje studiraju, te s nedvojbenim klipovima vlasti na odlasku, pobjednici izbora u Srbiji imaju čvrst legitimitet i legalitet, ali nemaju čvrst okvir svoga budućeg djelovanja
  • Šoškić je najavio bolje odnose s Hrvatskom i Europskom unijom, dok na pitanje o stavu nove vlasti prema Rusiji nije odgovorio. Najavio je da se Studentska lista neće baviti pitanjima iz ratnih 90-ih godina, poput Vukovara i Oluje, te da Kosovo, u skladu sa srbijanskim Ustavom, smatra dijelom Republike Srbije (Index)
  • RTV-ov Dnevnik započeo isprikom: “Javni servis godinama nije ispunjavao funkciju. Prešućivalo se, zatvarale su se oči, informiralo se jednostrano” (Nacional)
Ponedjeljak (15:00)

Gotovo s parizerom i izlascima iz frižidera

Promjena vlasti u Srbiji: Dejan Šoškić najizgledniji premijer nakon 14 godina vladavine SNS-a

  • DW: Novu vlast sada čeka suočavanje s više od četrnaest godina vladavine Srpske napredne stranke, razdobljem koje kritičari opisuju kao vrijeme obilježeno korupcijom, nepotizmom i slabljenjem demokratskih institucija. Pobjednička lista nije jedinstvena, pred njom su brojni izazovi. Izbori su “pročistili” i druge, manje stranke
  • Najizgledniji premijer je Dejan Šoškić, sveučilišni profesor i bivši guverner Narodne banke Srbije, Vučić ga je kritizirao (tportal)
  • Ilija Srdanović za Index: Svakako ćemo biti faktor stabilizacije dobrosusjedskih odnosa u idućem razdoblju (Index)
  • Plenković komentirao pobjedu studenata: Mislim da je poruka građana Srbije bila vrlo jasna, željeli su promjenu (Index)
  • Povjesničar Klasić: Srbija je zrela za lustraciju, no nije tu ništa gotovo za Aleksandra Vučića (N1)
  • Današnje naslovnice novina u Srbiji uvelike se međusobno razlikuju, neki su objektivniji, drugi napominju kako je Vučić “održao lekciju iz demokracije”… (Index)
Ponedjeljak (09:00)

Jutro poslije, još se trijezni

Pad autoritarnog režima u Srbiji i povijesni trijumf studentskog pokreta

Apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini osvojila je Studentska lista predvođena Ilijom Srdanovićem, dobivši 52,9 % glasova, dok je Vučićev SNS ostao na oko 38,8 %. Vučić odlazi nakon 14 godina. Pobjeda je izazvala masovno slavlje širom zemlje, uklanjanje šatora iz beogradskog „Ćacilenda” i skidanje plakatu s likom Vojislava Šešelja u Novom Sadu. Vučić je u obraćanju optužio Europu i američku “duboku državu” za pad, dok je pobjednički pokret najavio obnovu demokratskih institucija i bolju suradnju u regiji. Jutarnji

  • Strani mediji o padu Vučića: “Seizmički potres na Balkanu” (Index), BBC: Nakon višemjesečnih uličnih blokada i prosvjeda, pokret okupljen oko liste „Studenti pobjeđuju” izbornu je pobjedu ostvario ponudivši kandidatsku listu s uglednim stručnjacima poput kardiologa Ilije Srdanovića i ekonomista Dejana Šoškića, koji se spominje kao glavni kandidat za premijera (Index)
  • Vučić zna da ga sada čeka istraga o klijentelističkim i “poslovnim” potezima i da će morati odgovarati za mnoge mračne poslove, pa i za onih 20 i kusur milijardi eura utrošenih na drugorazredni Expo sljedeće godine (Jutarnji)
  • Nestvarne scene iz Beograda. Policija odlazi na vozilima, ljudi ih gađaju (Index), Guardian u Beogradu: ‘Na istim ulicama na kojima nas je policija tukla sada stojimo kao pobjednici‘ (tportal)
  • Tko su ljudi koji su pobijedili Vučića? Srdanović kao voditelj liste, ali ne nužno i premijer, glumci, sportaši, profesori, liječnici, sociolozi, poljoprivrednici i aktivisti… najistaknutije ime je ono bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koji će imati važnu ulogu u budućoj vladi (Index)
  • Pročitajte komentare na Forumu
25.10. (23:30)

Samo da ne bude ono "Sjaše Kurta da uzjaše Murta"...

Objavljene prve procjene konačnih rezultata. Studenti osvajaju većinu

Prema procjenama, studentska lista nakon 56 posto obrađenih mjesta osvaja 139 mandata, a Vučićev SNS 104. Za većinu u Narodnoj skupštini Srbije potrebno je 126 ruku. Službeni rezultati objavljuju se i ažuriraju na Republičkom izbornom povjerenstvu (Index). Studenti proglasili pobjedu:  “Večeras slavimo, od sutra gradimo” (Index, tportal)

  • Jutarnji u stožeru Studentske liste: pogledajte prizore
  • Baš danas promijenjena pravila za aerodrome, dopušta se let malim avionima. Vlasnik Pinka planira bijeg? (Slobodna)
25.10. (22:45)

Iznenađen... i uvređen

Izbori u Srbiji: Vučić priznao poraz: “Srušili su nas uz pomoć Zapada, ovo je verifikacija revolucije”

Nakon što su neslužbeni podaci i reprezentativni uzorak Studentske liste pokazali rekordnu izlaznost od 69,1 % te njihovo premoćno vodstvo i potencijalno težak poraz vladajućih, Aleksandar Vučić obratio se javnosti te praktički priznao poraz. Priznavši da SNS ima oko 105, a Studentska lista oko 130 zastupnika, optužio je zapadne sile i “duboku američku državu” za rušenje njegova režima. Izjavio je da je ovo verifikacija revolucije, a pobjednike nazvao tek izvođačima radova te oštro napao neovisne medije i aktiviste. Jutarnji, Portal analitika

  • Stručnjaci i analitičari upozoravaju da Vučić vjerojatno neće mirno predati vlast. Očekuje se da bi mogao osporiti regularnost izbora, proglasiti vlastitu pobjedu ili izazvati nerede i kaos kako bi uveo izvanredno stanje i odgodio pad. Budući da prorežimski mediji već pišu o nepravilnostima, a u Pionirskom parku niče šatorsko naselje, nije isključeno da opozicija izađe na ulice, dok se kao krajnja opcija za samog Vučića spominje i bijeg u Minsk ili Moskvu. (Jutarnji), likovi u crnom napustili Ćacilend nakon što je Vučić objavio poraz (Index)
  • Index uživo s ulica Beograda: Auti trube, studenti plješčću, nakon objave rezultata zavladalo ludilo (Jutarnji, tportal)
  • Policija odlučila izvesti satima zaključane vučićevce, uslijedio je totalni kaos (Naš portal, Jutarnji)
  • HRT: Prolaznici u Beogradu su pokušali potjerati našu ekipu (Index)
  • Komentira se na Forumu

25.10. (20:00)

Rezultati ispita uskoro, ne mogu svi proći

Velika izlaznost na izborima u Srbiji nagovještava pad Aleksandra Vučića

Na izborima u Srbiji bilježi se iznimno velika izlaznost, što prema procjenama stručnjaka i oporbe nagovještava potencijalni pad režima Aleksandra Vučića. Oporbeni krugovi i sociolozi ističu da visoki odaziv znatno smanjuje Vučićeve šanse za pobjedu, čak i uz izborne malverzacije. Prorežimski mediji već izvještavaju o nepravilnostima, što se tumači kao priprema terena za nepriznavanje rezultata. Analitičari upozoravaju da bi Vučić, u pokušaju da izbjegne predaju vlasti i potencijalni kazneni progon, mogao izazvati nerede, proglasiti izvanredno stanje ili izlaz izlaziti potražiti u bijegu u inozemstvo. Jutarnji

  • Index navodi deset razloga zašto bi bilo dobro da Vučić napokon ode: od pada nadstrešnice u Novom Sadu kao simbola korupcije, sprege vlasti s kriminalom, uništenja medijskih sloboda, kontrole izbora te odbijanja suočavanja s ratnom prošlošću i zaštite ratnih zločinaca. Istaknuti su i jak ruski utjecaj, pritisci na oporbu te urušavanje neovisnosti institucija. Na kraju, navodi se i prozačan razlog: na vlasti je već više od desetljeća, pa je sistematski okupirao državu i prosto – predugo vlada.
  • Do 12 sati glasalo 34,55 posto upisanih birača, do 16 sati čak 56,4 posto, prvi preliminarni rezultati očekuju se do 22 sata (Nacional) ,nositelj Studentske liste: “Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji”, na pojedinim biračkim mjestima zabilježeni incidenti, došlo je do fizičkog sukoba ispred pizzerije, navodno uznemiravali i Vučićevu majku (Index, tportal)
  • Analitičar Žarko Puhovski ističe da rekordna izlaznost izravno smanjuje šanse Aleksandra Vučića jer je njegov birački bazen fiksiran. Pad režima smatra ključnim za Srbiju koju je Vučić, prema njegovim riječima, potpuno primitivizirao, iako ne očekuje znatnije promjene u vanjskoj politici prema susjedima (Jutarnji)
  • Nedim Sejdinović, novinar iz Novog Sada: Atmosfera je svečana, ispunjena ogromnim optimizmom, ali i velikom dozom opreza. Naprednjaci će pokušati da kradu, u to ne treba sumnjati, ali im je prostor za manipulacije sada znatno sužen (H-alter)
  • Vučić zabranio da N1 prati izbore u njegovom stožeru: Na udaru i drugi mediji koje ne kontrolira (N1)
  • Brojna vozila Žandarmerije okupirala Beograd, u dijelu grada isključena rasvjeta, šef delegacije EU: ‘Zabrinut sam‘ (Jutarnji)