Ovdje ni GPS ne pomaže

Prašume se nazivaju one šume koje se nikad nisu sjekle i održavale ljudskom rukom, ili jesu, ali jako davno. Blizu granice s Crnom Gorom, smjestila se Perućica, koju nazivaju još i “plućima Europe”. Dio je Nacionalnog parka Sutjeska i obiluje raznolikom i bujnom vegetacijom sa stablima višim od 60 metara. Prostire se na 1434 hektara površine na kojoj raste bukva, jela i smreka, koje su strogo zaštićene, a neko je drveće starije od 300 godina. O bogatstvu ove prašume svjedoči činjenica da je ondje registrirano više od 170 vrsta drveća i grmlja, te više od 1000 vrsta zeljastih biljaka. Usred Perućice nalazi se i vodopad Skakavac (75 m), jedan od najviših slapova na ovome području, a koji se formira na rijeci Perućica. Zbog visokih stabala i gustoga raslinja, neka su područja prašume nedostupna. Proglašena je strogo zaštićenim prirodnim rezervatom i isključivo se koristi u svrhe znanosti i obrazovanja. Možete ju posjetiti samo s licenciranim vodičem. Green