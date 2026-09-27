Ovdje ni GPS ne pomaže

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Nama najbliža prašuma proglašena najskrovitijom u Europi: Perućica zasjela na tron
Prema analizi magazina Travel + Leisure, bosanskohercegovačka prašuma Perućica unutar Nacionalnog parka Sutjeska proglašena je najskrovitijom i najmističnijom šumom Europe. Zahvaljujući drevnim stablima starima preko 300 godina, spektakularnom slapu Skakavac visokom 75 metara te maloj prisutnosti na društvenim mrežama, Perućica je pomela konkurenciju. Iako nam je u neposrednom susjedstvu, ulazak u ovaj strogi rezervat prirode moguć je isključivo uz licencirane vodiče kako bi se očuvao njezin jedinstveni, netaknuti ekosustav. tportal