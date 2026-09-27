Nama najbliža prašuma proglašena najskrovitijom u Europi: Perućica zasjela na tron - Monitor.hr
Danas (17:00)

Ovdje ni GPS ne pomaže

Nama najbliža prašuma proglašena najskrovitijom u Europi: Perućica zasjela na tron

Prema analizi magazina Travel + Leisure, bosanskohercegovačka prašuma Perućica unutar Nacionalnog parka Sutjeska proglašena je najskrovitijom i najmističnijom šumom Europe. Zahvaljujući drevnim stablima starima preko 300 godina, spektakularnom slapu Skakavac visokom 75 metara te maloj prisutnosti na društvenim mrežama, Perućica je pomela konkurenciju. Iako nam je u neposrednom susjedstvu, ulazak u ovaj strogi rezervat prirode moguć je isključivo uz licencirane vodiče kako bi se očuvao njezin jedinstveni, netaknuti ekosustav. tportal


Slične vijesti

18.09.2023. (22:00)

Ne dirati

Perućica – jedna od posljednjih prašuma u Europi

Prašume se nazivaju one šume koje se nikad nisu sjekle i održavale ljudskom rukom, ili jesu, ali jako davno. Blizu granice s Crnom Gorom, smjestila se Perućica, koju nazivaju još i “plućima Europe”. Dio je Nacionalnog parka Sutjeska i obiluje raznolikom i bujnom vegetacijom sa stablima višim od 60 metara. Prostire se na 1434 hektara površine na kojoj raste bukva, jela i smreka, koje su strogo zaštićene, a neko je drveće starije od 300 godina. O bogatstvu ove prašume svjedoči činjenica da je ondje registrirano više od 170 vrsta drveća i grmlja, te više od 1000 vrsta zeljastih biljaka. Usred Perućice nalazi se i vodopad Skakavac (75 m), jedan od najviših slapova na ovome području, a koji se formira na rijeci Perućica. Zbog visokih stabala i gustoga raslinja, neka su područja prašume nedostupna. Proglašena je strogo zaštićenim prirodnim rezervatom i isključivo se koristi u svrhe znanosti i obrazovanja. Možete ju posjetiti samo s licenciranim vodičem. Green