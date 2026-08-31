Manji od makova zrna

Znanstvenici s kalifornijskih sveučilišta objavili su u časopisu Cell Reports Physical Sciences jednostavnu i jeftinu inovaciju za pasivno hlađenje isparavanjem koja iznimno povećava učinkovitost tradicionalnih metoda. Nenad Raos za Bug opisuje:

Princip rada: Tradicionalno hlađenje isparavanjem (poput mokre krpe) gubi učinkovitost jer sunce i vrući zrak istovremeno zagrijavaju krpu konvekcijom i zračenjem.

Tradicionalno hlađenje isparavanjem (poput mokre krpe) gubi učinkovitost jer sunce i vrući zrak istovremeno zagrijavaju krpu konvekcijom i zračenjem. Rješenje: Preko mokre poliesterske krpe stavlja se perforirana aluminijska folija .

Preko mokre poliesterske krpe stavlja se . Uloga folije: Aluminij odbija infracrveno zračenje i sprječava direktan dodir vrućeg zraka s krpom, dok rupice na foliji i dalje omogućuju isparavanje vode.

Aluminij odbija infracrveno zračenje i sprječava direktan dodir vrućeg zraka s krpom, dok rupice na foliji i dalje omogućuju isparavanje vode. Optimalni uvjeti: Razmak od 6 mm između krpe i folije te 5,5% perforiranosti na foliji daju najbolje rezultate.

Moguća je široka primjena ovog jednostavnog uređaja u kućanstvima i zemljama bez stabilne električne mreže za čuvanje hrane bez utroška energije. Osim toga, ova tehnologija ima velik potencijal u razvijenim zemljama za hlađenje krovova zgrada radi smanjenja troškova klimatizacije te za izradu zaštitnih pokrivača za vozila.