Manji od makova zrna
Nanometarski tranzistor na pogon supramolekulske kemije
Supramolekulska kemija proučava udruživanje više molekula u funkcionalne suprastrukture povezane slabim, van der Waalsovim interakcijama, slično kao kod molekulske biologije i hemoglobina. Kineski znanstvenici iskoristili su te principe za izradu supramolekulskog tranzistora veličine svega jednog nanometra. Korištenjem niklovog bis(tioditiolena) (NBTE) smještenog između zlatnih elektroda postignuta je električna vodljivost pri naponu od 0,2 V. Redukcijom u nabijeni oblik NBTE⁻ i neutralizacijom ionima iz otopine stvara se dimer čije van der Waalsove sile smanjuju vodljivost čak 700 puta. Iako je primjena u tehnologiji još daleko, rad pruža ključne uvide za buduće molekulske uređaje. Nenad Raos za Bug