Napeti živci, a još je i ponedjeljak

U Zagrebačkom holdingu i ZET-u održan je štrajk zbog isteka kolektivnih ugovora i pregovora o materijalnim pravima. Ključni spor nastao je oko opsega nužnih poslova koji se ne smiju prekidati. Dok je poslodavac tražio da radi oko 40 posto zaposlenika, sindikati su to odbili uz obrazloženje da Zakon o radu nužne poslove definira isključivo kao zaštitu života, zdravlja i sigurnosti, a ne kao svakodnevni prijevoz. Budući da dogovor nije postignut, pokrenut je arbitražni postupak, uz optužbe sindikata da je grad zakasnio s prijedlogom. Usprkos tenzijama, zakonske pretpostavke za štrajk izgledaju ispunjene. Index

Tomašević oštro je osudio potpuni štrajk ZET-a i Holdinga kao nezakonit jer je započeo prije okončanja arbitraže o nužnim poslovima (presuda dolazi sutra). Istaknuo je d a štrajkaši neće dobiti plaću za vrijeme provedeno u obustavi rada te je poručio da sindikalni lideri snose svu pravnu odgovornost za nastalu štetu. Naglasio je da je gradska uprava ponudila kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto, dok Županijski sud tek treba odlučivati o tužbama i privremenoj mjeri zabrane štrajka. Pozvao je građane na oprez (te ih pohvalio) i nastavak korištenja alternativnih oblika prijevoza i sutra. Jutarnji

te je poručio da sindikalni lideri snose svu pravnu odgovornost za nastalu štetu. Naglasio je da je gradska uprava ponudila kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto, dok Županijski sud tek treba odlučivati o tužbama i privremenoj mjeri zabrane štrajka. (te ih pohvalio) i nastavak korištenja alternativnih oblika prijevoza i sutra. Jutarnji Vozačica tramvaja Kristina nije se pridružila štrajku (Jutarnji, Index), nakon smjene zamijenio ju je kolega (tportal)

(Jutarnji, Index), nakon smjene zamijenio ju je kolega (tportal) Utučeni taksist: ‘Očekivao sam nešto više, ovo je čudna priča’ (tportal)

Vrtići i osnovne škole rade normalno , u srednjima ima izostanaka, štrajk će se nastaviti i sutra ukoliko im Tomašević ne udovolji (Index)

, u srednjima ima izostanaka, štrajk će se nastaviti i sutra ukoliko im Tomašević ne udovolji (Index) Osvanula platforma idemozagreb.com: Stranica na kojoj Zagrepčani nude mjesta u svojim autima (Index)