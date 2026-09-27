Napeti živci, a još je i ponedjeljak
Nezapamćeni kolaps u Zagrebu: ZET u štrajku, a građane čeka prometni pakao
Zbog potpunog obustavljanja 15 tramvajskih i 134 autobusne linije, Zagreb u ponedjeljak očekuje neslana prometna blokada. Tračnice ostaju prazne, dok će se Slavonska, Ilica, Savska i mostovi preko Save zagušiti osobnim vozilima. Najveće gužve očekuju se u jutarnjoj i popodnevnoj špici. Iako su nadređeni pozvani na pisanje ispričnica, više od 380 tisuća radnika, srednjoškolaca i studenata – od kojih mnogi pristižu na prvi dan fakulteta – morat će se naoružati čeličnim živcima kako bi stigli do svojih odredišta. Net, Nacional
- Vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro. ZET-ovci prosječno dobiju 1931 euro (N1)
- Grad Zagreb podnio je tužbu kojom osporava zakonitost najavljenog štrajka, Grad je tražio 40 posto aktivnih radnika, dok su sindikati ponudili tek jedan posto. Stručnjaci upozoravaju da je Grad možda zakasnio s rokovima, ali ističu i mogući argument o obvezi socijalnog mira iz istekle kolektivne pogodbe. Sudska odluka očekuje se već u ponedjeljak. Ako štrajk bude proglašen nezakonitim, sud ga može zabraniti, a sudionicima prijeti izvanredni otkaz (Jutarnji)
- Prometni stručnjak kritizirao štrajk: Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Ovo je neprihvatljivo (N1)