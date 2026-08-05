Nikola Pećina i loše sjemenke

Svima kojima toplotni udar nije bio dovoljan, dodatni Celzijusi čekali su ih u Tvornici kulture na tradicionalnom susretu s američkim metal titanima Mastodon.

Kao i svaki put dosad, pun klub se propisno oznojio i oštetio glasnice skandirajući ime benda poslije gotovo svake odsvirane pjesme, no déjà vu osjećaj ipak je izbjegnut, i to zahvaljujući novoj postavi grupe koju još nismo imali prilike gledati na našim pozornicama.

Početkom prošle godine Mastodon je, naime, napustio gitarist i jedan od vokala Brent Hinds, pri čemu se, barem ako je suditi prema njegovim kasnijim komentarima, nisu razišli u najboljim odnosima. Prilika za zakopavanje ratnih sjekira tragično im je oduzeta prošlog kolovoza kada je Hinds izgubio život u motociklističkoj nesreći, a ostali članovi, koje je jednom prilikom nazvao i “užasnim ljudima“, sinoć su mu posvetili “Your Ghost Again“, novi singl sa snimljenog, ali još neobjavljenog albuma. Ravno do dna