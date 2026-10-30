Alles was Du willst, liegt in Deinen Händen

Njemačka električna bespilotna letjelica dosegnula brzinu od 777 km/h u eksperimentalnom letu - Monitor.hr
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Njemačka električna bespilotna letjelica dosegnula brzinu od 777 km/h u eksperimentalnom letu

Njemačka tvrtka Quantum Systems predstavila je eksperimentalnu električnu bespilotnu letjelicu Apex Recordhunter, koja je u horizontalnom letu dosegnula nestvarnih 777 km/h. Iako je brzina izmjerena uz neovisne svjedoke i potvrđena crnom kutijom, službeni Guinnessov rekord još čeka povratni let zbog neutralizacije vjetra. Opremljena četirima motorima i Porscheovim baterijama, ova tajnovita jurilica prelazi 200 metara u sekundi. Tehnologija će služiti za razvoj vojnih presretača brzih zračnih prijetnji poput dronova Geran. Bug


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