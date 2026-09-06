Nedjelja (20:00)
Srce pumpa, ali ipak posustaje
Nova globalna definicija zatajenja srca: Težište s istisne frakcije seli na uzroke bolesti
Vodeće svjetske kardiološke organizacije (AHA, WHF, ACC, ESC) predstavile su novu univerzalnu definiciju zatajenja srca, odmičući se od dosadašnjeg krutog oslanjanja na istisnu frakciju (EF). Novo ažuriranje naglašava da uredan postotak ispumpane krvi ne isključuje bolest, jer se stanje s vremenom mijenja i manifestira različito. Konsenzus uvođenjem 18 novih kategorija uzroka – poput hipertenzije, aritmija, stresa, metaboličkih poremećaja i terapija karcinoma – stavlja fokus na uzročnike. Preciznija klasifikacija i rano prepoznavanje rizičnih čimbenika omogućit će liječnicima pravovremenu dijagnozu te učinkovitije i ciljano liječenje više od 55 milijuna oboljelih. Index