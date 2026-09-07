Ne dajte da vas zavedu obline

Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju “Correct the Map” kojom se napušta dosadašnja Mercatorova projekcija iz 1569. godine. Nova službena karta koristit će projekciju Equal Earth kako bi se ispravila stoljetna kartografska nepravda i prikazala stvarna relativna veličina država. Mercatorov prikaz drastično je povećavao zapadne i sjeverne regije poput Grenlanda i Europe, dok je smanjivao Afriku, Latinsku Ameriku i južnu Aziju. Za novu, ravnopravniju kartu glasale su 164 države, dok su SAD bile jedine protiv. Provedbu su već najavile pojedine države, a pozvane su i digitalne platforme poput Google Mapsa. Index

Glavne razlike između Mercatorove projekcije i karte Equal Earth (Index):

Svrha: Mercator služi za pomorsku navigaciju (čuva kutove i smjerove), dok Equal Earth služi za točan prikaz površine država.

Mercator služi za pomorsku navigaciju (čuva kutove i smjerove), dok Equal Earth služi za točan prikaz površine država. Prirodna veličina: Na Mercatoru su područja dalje od ekvatora (Europa, Rusija, Kanada, Grenland) izobličeno predimenzionirana; na Equal Earthu prikazane su njihove stvarne, manje proporcije.

Na Mercatoru su područja dalje od ekvatora (Europa, Rusija, Kanada, Grenland) izobličeno predimenzionirana; na Equal Earthu prikazane su njihove stvarne, manje proporcije. Prikaz južnog polutka: Afrika, Južna Amerika i južna Azija na Equal Earthu izgledaju znatno veće nego na Mercatoru.

Afrika, Južna Amerika i južna Azija na Equal Earthu izgledaju znatno veće nego na Mercatoru. Oblik i udaljenost: Mercator čuva oblike kopna, dok ih Equal Earth blago izobličuje u korist točne površine.

Krim vizualno odvojen od Ukrajine, zbog čega je Kijev uputio prosvjed (Index)