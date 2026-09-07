Ne dajte da vas zavedu obline

Nova interaktivna karta UN-a: Usporedite staru i novu projekciju i otkrijte stvarnu veličinu kontinenata - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

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Nova interaktivna karta UN-a: Usporedite staru i novu projekciju i otkrijte stvarnu veličinu kontinenata

Za razliku od tradicionalne Mercatorove karte iz 1569. godine, koja zbog potreba navigacije drastično povećava teritorije bliže polovima (pa Grenland izgleda velik poput Afrike, iako je Afrika 14 puta veća), nova mapa vjerno prikazuje omjere površina. Budući da je nemoguće savršeno prenijeti kuglu na ravninu, Equal Earth žrtvuje oblike i kutove radi točnosti površina. UN ovom neobvezujućom odlukom nije zabranio staru kartu. Index donosi interaktivu kartu.


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Nedjelja (23:00)

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UN usvojio kartu Equal Earth za točan prikaz veličine kontinenata

Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju “Correct the Map” kojom se napušta dosadašnja Mercatorova projekcija iz 1569. godine. Nova službena karta koristit će projekciju Equal Earth kako bi se ispravila stoljetna kartografska nepravda i prikazala stvarna relativna veličina država. Mercatorov prikaz drastično je povećavao zapadne i sjeverne regije poput Grenlanda i Europe, dok je smanjivao Afriku, Latinsku Ameriku i južnu Aziju. Za novu, ravnopravniju kartu glasale su 164 države, dok su SAD bile jedine protiv. Provedbu su već najavile pojedine države, a pozvane su i digitalne platforme poput Google Mapsa. Index

Glavne razlike između Mercatorove projekcije i karte Equal Earth (Index):

  • Svrha: Mercator služi za pomorsku navigaciju (čuva kutove i smjerove), dok Equal Earth služi za točan prikaz površine država.
  • Prirodna veličina: Na Mercatoru su područja dalje od ekvatora (Europa, Rusija, Kanada, Grenland) izobličeno predimenzionirana; na Equal Earthu prikazane su njihove stvarne, manje proporcije.
  • Prikaz južnog polutka: Afrika, Južna Amerika i južna Azija na Equal Earthu izgledaju znatno veće nego na Mercatoru.
  • Oblik i udaljenost: Mercator čuva oblike kopna, dok ih Equal Earth blago izobličuje u korist točne površine.

Krim vizualno odvojen od Ukrajine, zbog čega je Kijev uputio prosvjed (Index)