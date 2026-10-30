Kozmički Tetris

Prema hipotezi simulacije mi možda živimo u jednoj imaginarnoj realnosti; sve što doživljavamo je zapravo model nečeg drugog. Teorija nije samo dio filozofskog promišljanja, stručnjaci su pokušali vidjeti ima li tu uistinu nečega i utvrdili da – ima. Drugi zakon infodinamike podupire ideju da je sve ovo što doživljavamo samo sofisticirani model nekog prilično moćnog računala. Temelji se na drugom zakonu termodinamike koji kaže da će bilo koji prirodni proces u svemiru rezultirati gubitkom energije i povećanjem nereda, odnosno entropije sustava. Na informaciju se tu gleda kao na oblik materije, a proučavanjem RNA različitih varijanti SARS Cov-2 virusa, otkriveno je da su sve imale smanjenje informacijske entropije nakon mutacija, iako je za očekivati veća entropija. Ovaj proces, gdje se uklanja višak informacija, nalikuje brisanju ili komprimiranju otpadnog koda kako bi se uštedio prostor za pohranu i optimizirala potrošnja energije – što pak podržava hipotezu da živimo u simulaciji. Index