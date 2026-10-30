Nova megasimulacija Lumina detaljno prati dvije milijarde godina rane kozmičke evolucije - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Kozmički Tetris

Nova megasimulacija Lumina detaljno prati dvije milijarde godina rane kozmičke evolucije

Nova megasimulacija Lumina, nastala u suradnji znanstvenika s MIT-a i Harvarda, po prvi put detaljno prati dvije milijarde godina rane kozmičke evolucije na prostoru od 1,6 milijardi svjetlosnih godina. Pokrenuta na superračunalu Frontier uz pomoć preko 100 tisuća procesora i 15 tisuća grafičkih kartica, Lumina kombinira modeliranje galaksija sa širenjem zračenja. Uspješno simulira ključne prekretnice poput reionizacije vodika (koju su potaknule prve zvijezde) i helija (zasluga supermasivnih crnih rupa). Ova simulacija ima trideset puta veću razlučivost od prethodnika, pružajući znanstvenicima savršen alat za usporedbu s podacima modernih teleskopa. Mreža


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