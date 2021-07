S 20 naslova na četiri najveća turnira izjednačio se na vrhu s Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom. Devet titula uzeo je na Australian Openu, šest u Wimbledonu, tri na US Openu i dvije u Roland Garrosu. Treba napomenuti kako je jedini od ovog trojca koji je istovremeno držao sve četiri Grand Slam titule. Pobjeda u ovogodišnjem Wimbledonu Đokovića je stavila u poziciju da ostvari pothvat koji je napravio samo legendarni Australac Rod Laver, a nitko u Open eri. Laver je 1962. i 1969. osvojio sva četiri Grand Slama u istoj godini. Za to bi Đokoviću nedostajao još samo US Open, nakon što je ove godine već uzeo Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Novinari Indexa već ga sad proglašavaju najboljim tenisačem svih vremena, pobrojavši sve statističke razloge za to.