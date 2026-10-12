Barem smo negdje usporedivi sa Švicarskom
Objavljena nova karta globalnih rizika za 2027.: Iran u ekstremnoj kategoriji, Hrvatska i dalje među najsigurnijima
Američka sigurnosna tvrtka Global Guardian izdala je kartu sigurnosnih rizika za 2027. godinu. Iran je zbog političke situacije i rizika od uhićenja prešao u “ekstremnu” kategoriju, dok su Bahrein i Kuvajt označeni visokim rizikom. Visoki rizici zabilježeni su i u dijelovima Meksika i Ekvadora zbog kartela. S druge strane, Jamajka, Južna Koreja i Mađarska zabilježile su napredak. Hrvatska je, uz Sloveniju i Švicarsku, zadržala najvišu razinu sigurnosti i svrstana je u najnižu kategoriju rizika. N1