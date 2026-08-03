Obvezno testiranje testosterona u američkoj vojsci: Znanost ili hormonalni marketing? - Monitor.hr
Danas (13:00)

Ajde da vas vidimo, vojnici, 'ko ima muda?

Obvezno testiranje testosterona u američkoj vojsci: Znanost ili hormonalni marketing?

Američko Ministarstvo rata uvelo je obvezni godišnji probir razine testosterona za sve vojnike starije od 30 godina kako bi optimiziralo njihovu „borbenu spremnost“. Iako pad testosterona u populaciji jest stvaran statistički trend, vodeće zdravstvene organizacije protive se ovakvom masovnom testiranju bez simptoma. Kritičari upozoravaju da Pentagon kompleksne zdravstvene probleme, poput sindroma operatora, svodi na jednostavan hormonalni broj. Umjesto stvarne endokrinološke prakse, potenciranjem terapije testosteronom stvara se iluzija da se borbena spremnost, muževnost i patriotizam mogu ubrizgati iglom u stražnjicu. Igor Berecki za Bug


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Jučer (11:00)

Pazi da ne prokuha u gaćama

Moda, moral i medicina: Donje rublje pruža potporu, ali ne kroji zdravlje

Rasprave o ljetnoj (ne)odjevenosti redovito miješaju bonton s medicinskim mitovima. Znanost potvrdno odgovara na samo nekoliko ključnih pitanja: grudnjak ne uzrokuje rak niti nenošenjem učvršćuje grudi, ali je elastična potpora ključna pri vježbanju kako bi se spriječila bol. S druge strane, testisi ne vole pregrijavanje – usko rublje i vrućina mogu privremeno smanjiti kvalitetu spermija, no same bokserice nisu lijek za neplodnost. Odjeća prvenstveno služi za udobnost, regulaciju znojenja i sprječavanje trenja. Medicina poručuje: birajte ono što vam odgovara, jer tijelo ne sluša moralnu policiju. Igor Berecki za Bug

Utorak (13:00)

A ja mislio da ti treba samo dobar bicikl

Znanost iza Pogačarove dominacije na Tour de France: Kako ekstremna potrošnja kisika i snaga od 440 W pomiču granice ljudskog tijela

Tadej Pogačar dominira Tour de Franceom zahvaljujući procijenjenoj snazi većoj od 440 vata i rekordnom VO₂maxu od oko 96 ml/kg/min. Ipak, ekstremne fiziološke brojke ne jamče pobjedu. VO₂max predstavlja samo gornju granicu aerobnog kapaciteta, dok su za uspjeh ključni ekonomičnost kretanja, laktatni pragovi, toplinska regulacija te otpornost na višednevni zamor. Primjer Oskara Svendsena, koji je s najvišim izmjerenim VO₂max brzo napustio biciklizam, potvrđuje da je vrhunski sportski rezultat splet iznimnog motora, vrhunske taktike, oporavka i mentalne snage, a ne samo jedne laboratorijske brojke. Igor Berecki za Bug

27.07. (14:00)

Nismo navikli na svemir

Kako bestežinsko stanje primorava mozak da ponovno izradi naš osjećaj stvarnosti

Ljudski se mozak razvio pod stalnim utjecajem Zemljine gravitacije, koja služi kao temeljni koordinatni sustav za percepciju prostora, tijela i stvarnosti. U bestežinskom stanju taj se pouzdani oslonac – nazvan 1G super-prior – gubi, pa mozak mora iznova kalibrirati svoj model svijeta. Poremećaj vestibularnog sustava u mikrogravitaciji dovodi do reorganizacije moždanih mreža i pojačanog oslanjanja na druga osjetila. Ova neuroplastična prilagodba mijenja percepciju vlastitoga identiteta i prostora, pružajući neuroznanstvena objašnjenja za fenomene poput overview effecta te naglašavajući izazove za buduća dugotrajna putovanja na Mars. Igor Berecki za Bug

25.07. (15:00)

Isti kuk, isto rame, isti zub: Slučajnost, anatomija ili trik vlastite glave?

Boli li vas uvijek sve na istoj strani? Nije u pitanju “jedinstveni kvar”, nego trik vašeg mozga

Uporna bol na samo jednoj strani tijela (poput side-locked glavobolja, kuka ili zuba) rijetko je posljedica jedinstvenog “kvara” organizma. Iako postoje stvarni neurološki, hormonski i biomehanički uzroci – od osjetljivosti trigeminalnog živca i centralne senzitizacije do lošeg držanja i prirodne asimetrije tijela – ne postoji sindrom koji sve te točke spaja u jedno. Većinom je riječ o kombinaciji odvojenih lokalnih problema i urođene tendencije mozga (confirmation bias) da u nizu slučajnosti traži smislene obrasce i stvara uredne, iako netočne, dijagnostičke priče. Igor Berecki za Bug

22.07. (18:00)

Naši podstanari - sigurna terapija

Transplantacija mikroba: Put od crijeva do liječenja kože, nosa, pluća i metabolizma

Presađivanje mikrobioma, koje je započelo kao neobična gastroenterološka metoda, danas se razvija u reguliranu biotehnologiju. Standardizirani biološki lijekovi odobreni su za liječenje ponavljajuće infekcije Clostridioides difficile, dok se mogućnosti primjene šire na nosnu sluznicu, kožu, pluća i metabolizam. Unatoč velikom terapijskom potencijalu, mikrobiom nije brzinsko rješenje za loše životne navike nego osjetljiv ekosustav. Zbog rizika od prijenosa opasnih patogena, medicina se kreće od grubog presađivanja tuđeg biološkog materijala prema strogom laboratorijskom uzgoju točno definiranih, sigurnih bakterijskih sojeva i njihovih metaboličkih produkata. Igor Berecki za Bug

19.07. (21:00)

Kad mozak proglasi stečaj, a ti još nisi ni kavu popio

Sindrom kroničnog umora: Zašto običan odmor ne pomaže i kako pravilno štedjeti energiju

Mijalgički encefalomijelitis ili sindrom kroničnog umora (ME/CFS) složena je, multisistemska i kronična bolest, a ne prolazni umor ili nedostatak kondicije. Ključna razlika u odnosu na običnu iscrpljenost je post-exertional malaise (PEM) – odgođeni kolaps cijelog organizma koji nastupa 12 do 48 sati nakon minimalnog napora.

Za dijagnozu su nužni simptomi koji traju dulje od šest mjeseci: značajni pad funkcionalnosti, PEM, neokrepljujući san te kognitivne smetnje (“moždana magla”) ili ortostatska intolerancija (pogoršanje pri stajanju). Terapija se ne temelji na forsiranju aktivnosti (metoda graded exercise više nije prihvatljiva), već na pacingu – pažljivom upravljanju unutar individualne “energetske ovojnice”. Liječenje je simptomatsko (tretiranje POTS-a, boli i nesanice), a porast oboljelih od long COVID-a konačno je usmjerio znanstvenu pažnju i ozbiljnost prema postinfektivnim sindromima. Igor Berecki za Bug

12.07. (17:00)

Dragovoljno se predajemo traumama

Zašto volimo horore: Kako kroz filmski stres-test sigurno treniramo vlastite evolucijske strahove

Horor je dobrovoljni stres-test. Simulator prijetnje. Plaćamo da bismo se bojali jer nas ne zanima stvarna opasnost, nego njezina probna verzija. Želimo strah s izlazom za nuždu. Želimo paniku koja traje dva sata i završava odjavnom špicom. Želimo da tijelo povjeruje, ali da razum negdje u pozadini ipak šapne: “Sve je u redu, to je film, kauč je tu.” Horor filmovi funkcioniraju jer naša amigdala i tijelo na fiktivne prijetnje reagiraju instinktivnim FFF-modom (“bori se, bježi ili se ukoči”), ignorirajući razum. Podžanrovi horora zapravo su moderne maske za iskonske evolucijske strahove: od predatora, zaraze i narušavanja sigurnosti doma. Gledanje horora u kinu ili na kauču simulira zajedničku “logorsku vatru” kojom društvo prerađuje stvarne tjeskobe, poput traume, bolesti ili otuđenja. Vraćamo im se jer nam pružaju siguran stres-test – dvosatnu kontroliranu paniku s jasnim izlazom za nuždu, nakon koje se naš svijet ipak ponovno sastavi. Igor Berecki za Bugov Magnet

10.07. (18:00)

Pac-Man u epruveti spreman za najteži nivo igre

Imunoterapija nove generacije: CAR-makrofagi iz progenitorskih stanica kao živi lijek protiv raka

Nova studija u časopisu Cell donosi revolucionaran pristup imunoterapiji: umjesto kompliciranog uzimanja zrelih stanica pacijenata, znanstvenici koriste GMP stanice (kadete-prekursore) za masovni uzgoj CAR-makrofaga. Ovi genetski modificirani „čistači” opremljeni su radarskim antenama za prepoznavanje tumora, ali i molekularnim „megafonima” za pozivanje ostatka imuniteta. Za razliku od CAR-T terapije, koja zapinje na solidnim tumorima (bunkerima u močvari), makrofagi lakše prodiru u tkiva. Koncept je uspješno testiran na miševima, a cilj je stvoriti stalnu, jeftiniju terapiju „s police” spremnu za humanu medicinu. Igor Berecki za Bug

10.07. (12:00)

Usklađene vibracije

Kad s nekim ‘kliknete’, to nije samo fraza – vaša srca i mozgovi stvarno počinju kucati i misliti u istom ritmu

Suvremena socijalna neuroznanost potvrđuje da fraza “na istoj valnoj duljini” nije samo metafora. Pomoću pametnih narukvica i prijenosnih EEG uređaja, znanstvenici danas mogu mjeriti fiziološku sinkroniju među ljudima. Kada dijelimo pažnju, bliskost ili zajednički prostor, naši srčani ritmovi i moždani valovi počinju se usklađivati. Ta usklađenost ovisi o socijalnom kontekstu i okolini – primjerice, prevelika buka dokazano kvari ovu fiziološku vezu. Iako sinkronija ne dokazuje postojanje sudbinskih srodnih duša niti je uvijek pozitivna (poput ponašanja navijačke rulje), ona zorno dokazuje da su ljudi biološki programirani za duboko uzajamno rezoniranje. Igor Berecki za Bug

08.07. (22:00)

Dijagnoza: Hollywood

Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.