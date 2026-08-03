Ajde da vas vidimo, vojnici, 'ko ima muda?
Obvezno testiranje testosterona u američkoj vojsci: Znanost ili hormonalni marketing?
Američko Ministarstvo rata uvelo je obvezni godišnji probir razine testosterona za sve vojnike starije od 30 godina kako bi optimiziralo njihovu „borbenu spremnost“. Iako pad testosterona u populaciji jest stvaran statistički trend, vodeće zdravstvene organizacije protive se ovakvom masovnom testiranju bez simptoma. Kritičari upozoravaju da Pentagon kompleksne zdravstvene probleme, poput sindroma operatora, svodi na jednostavan hormonalni broj. Umjesto stvarne endokrinološke prakse, potenciranjem terapije testosteronom stvara se iluzija da se borbena spremnost, muževnost i patriotizam mogu ubrizgati iglom u stražnjicu. Igor Berecki za Bug