Od 2027. doživotni zatvor i za ekocid, uvjetni tek nakon 25 godina - Monitor.hr
Prekjučer (11:00)

Pa ti pali iza rešetaka

Od 2027. doživotni zatvor i za ekocid, uvjetni tek nakon 25 godina

Hrvatska od 1. siječnja 2027. godine uvodi doživotni zatvor za počinitelje 15 najtežih kaznenih djela, uključujući i nepovratno ili dugotrajno onečišćenje okoliša. Najstroža kazna moći će se izreći svim punoljetnim osobama s navršenih 18 godina, bez pošteđivanja mlađih punoljetnika. Pravo na zahtjev za uvjetni otpust osuđenici će steći tek nakon odsluženih 25 godina. Uz to, značajno se pooštravaju i sankcije za tvrtke, pa će se kazne za ekocid i najteža onečišćenja okoliša penjati i do 50 milijuna eura. N1, Jutarnji


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Reforma na prvu loptu

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