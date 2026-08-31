Pa ti pali iza rešetaka
Od 2027. doživotni zatvor i za ekocid, uvjetni tek nakon 25 godina
Hrvatska od 1. siječnja 2027. godine uvodi doživotni zatvor za počinitelje 15 najtežih kaznenih djela, uključujući i nepovratno ili dugotrajno onečišćenje okoliša. Najstroža kazna moći će se izreći svim punoljetnim osobama s navršenih 18 godina, bez pošteđivanja mlađih punoljetnika. Pravo na zahtjev za uvjetni otpust osuđenici će steći tek nakon odsluženih 25 godina. Uz to, značajno se pooštravaju i sankcije za tvrtke, pa će se kazne za ekocid i najteža onečišćenja okoliša penjati i do 50 milijuna eura. N1, Jutarnji