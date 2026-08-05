Tajni agent se skrivao
Od čimpanze do pandemije: Znanstvena istina o podrijetlu HIV-a i zabludama
HIV-1 nije nastao 1980-ih, već je s čimpanza prešao na ljude u današnjoj Kinshasi još oko 1920. godine. AIDS je tek u 80-ima prepoznata kao bolest, a HIV kao uzročnik prepoznat i izoliran par godina kasnije. Sam prijelaz s primata na ljude dogodio se čak četiri zasebna puta, no samo se grupa M raširila u globalnu pandemiju zahvaljujući razvoju gradova, prometa i medicinskih postupaka u kolonijalno doba. Mnogima nepoznat detalj jest i to da je mit o “Pacijentu nula” i kanadskom stjuardesom nastao običnom tipfelerom, kada je slovo O iz oznake Outside California zamijenjeno brojem nula. Točnu povijesnu crtu širenja znanstvenici su uspjeli rekonstruirati pomoću molekularnog sata, uspoređujući mutacije virusa s uzorcima tkiva sačuvanim u Africi još iz 1959. i 1960. godine. Video odlično spaja paleovirologiju i povijesni kontekst u jasnu i pitku priču. S kanala Be smart