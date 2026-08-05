Od čimpanze do pandemije: Znanstvena istina o podrijetlu HIV-a i zabludama - Monitor.hr
Danas (14:00)

Tajni agent se skrivao

Od čimpanze do pandemije: Znanstvena istina o podrijetlu HIV-a i zabludama

HIV-1 nije nastao 1980-ih, već je s čimpanza prešao na ljude u današnjoj Kinshasi još oko 1920. godine. AIDS je tek u 80-ima prepoznata kao bolest, a HIV kao uzročnik prepoznat i izoliran par godina kasnije. Sam prijelaz s primata na ljude dogodio se čak četiri zasebna puta, no samo se grupa M raširila u globalnu pandemiju zahvaljujući razvoju gradova, prometa i medicinskih postupaka u kolonijalno doba. Mnogima nepoznat detalj jest i to da je mit o “Pacijentu nula” i kanadskom stjuardesom nastao običnom tipfelerom, kada je slovo O iz oznake Outside California zamijenjeno brojem nula. Točnu povijesnu crtu širenja znanstvenici su uspjeli rekonstruirati pomoću molekularnog sata, uspoređujući mutacije virusa s uzorcima tkiva sačuvanim u Africi još iz 1959. i 1960. godine. Video odlično spaja paleovirologiju i povijesni kontekst u jasnu i pitku priču. S kanala Be smart


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"Nula" na nalazu nije nužno kraj

Razbijanje stigme o HIV-u i zlostavljanju: Ključ opzdravljenja je prekidanje šutnje i stjecanje povjerenja

Edi Kiseljak u potresnoj ispovijesti progovorio je o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, ističući važnost slušanja djece. Opisao je svoj put otkrivanja homoseksualnosti u društvu punom predrasuda te šokantno saznanje o namjernoj zarazi HIV-om. Zbog straha i dezinformacija, dvije godine je odbijao liječenje, ušavši u terminalnu fazu AIDS-a s nula obrambenih stanica. Ipak, nakon početka terapije, njegovo tijelo se rekordno oporavilo. Njegova ključna poruka je educiranje roditelja i društva kako bi se uklonili strah i sram koji prate ove teške životne teme. HRT

10.03. (15:00)

Toliko puta smo rekli “Stop AIDS-u” da se virus napokon počeo zaustavljati – i to sam

Novi pristup liječenju HIV-a tjera zaražene stanice da se samounište

Nova istraživanja predstavljaju obećavajuću strategiju za potencijalno liječenje HIV-a. Metoda aktivira stanični senzor CARD8 koji prepoznaje virusni enzim proteazu i pokreće samouništenje zaražene stanice (piroptoza), čime se uništava i virus. Postojeći lijekovi efavirenz i rilpivirin mogu potaknuti taj proces, a u malom ispitivanju smanjili su broj latentno zaraženih stanica za 20–50 %. Iako to nije dovoljno za potpuno izlječenje, rezultati potvrđuju da je pristup moguć. Znanstvenici sada razvijaju snažnije lijekove, tzv. TACK molekule, koje bi mogle značajno smanjiti virusne rezervoare i potencijalno omogućiti funkcionalno izlječenje HIV-a. Science Advisor, Science girl

01.12.2023. (12:00)

Nije više tako strašno

Tri mita o AIDS-u i HIV-u

U tih četiri desetljeća koliko se zna za AIDS i HIV medicina je znatno napredovala, ali unatoč tome ima puno neznanja i nesigurnosti. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je prilika za ispitivanje mitova o toj bolesti. HIV se ne vidi. Kada se čovjek zarazi, godinama se u tijelu odvija nešto što izvana uopće nije vidljivo. HIV je infekcija, a AIDS bolest, posljednji staij ako se ne liječi. Nadalje, nisu svi ljudi zaraženi HIV-om zarazni – lijekovi sprečavaju razmnožavanje virusa u tijelu, a njihov broj se smanjuje do te mjere da ga obični testovi ne registriraju i tada seksualni partner ne može biti zaražen. Isto tako, nije se moguće tako lako zaraziti HIV-om. Najčešći je seksualni kontakt, kao i transfuzijom zaražene krvi. Međutim, davatelji krvi se najčešće dobro pregledaju prije nego što se njihova krv odobri za upotrebu. DW

16.07.2020. (11:55)

Od 1985. u Hrvatskoj 1.748 zaraženih HIV-om, 553 oboljelo od AIDS-a, 227 umrlo

01.10.2019. (12:00)

Korak prema lijeku za HIV – identificiran molekularni prekidač koji bi mogao zaustaviti reprodukciju stanica zaraženih HIV-om

19.07.2019. (13:30)

HIV ostao bez "H"

Broj umrlih od AIDS-a smanjio se za trećinu u posljednjih osam godina

Prošle je godine od posljedica AIDS-a umrlo 770 tisuća ljudi umrlo, što je smanjenje za 33 posto u odnosu na 2010. godinu (od 2004. broj više nego upola smanjen, ilustracija gore), a UNAIDS poručuje da je AIDS moguće i iskorijeniti. Ovako: Ako se fokusiramo na ljude, a ne na bolest, ako mapiramo ljude i lokacije koji su prepušteni sebi i ako sa stajališta ljudskih prava pristupimo i dođemo do ljudi koji su najviše pogođeni HIV-om. Najveći broj novozaraženih je u istočnoj Europi i središnjoj Aziji. Oko 37,9 milijuna ljudi danas živi s HIV-om. Deutsche Welle

30.05.2019. (17:30)

Zato što mogu

Alexandria Ocasio-Cortez: Zašto lijek protiv HIV-a u SAD-u košta blizu 2.000 dolara, a u Australiji 8 dolara?!?

Mlada američka kongresnica i dalje nastupa hrabro i cilja visoka, sad na farmaceutske kompanije. U Kongresu potegnula pitanje lijeka koji suzbija HID, a koji košta 200 puta više u SAD-u nego u Australiji jer je zaštićen privatnim patentom, iako je razvijen novcem iz proračuna.

03.05.2019. (18:30)

Smrt smrti

Kraj AIDS-a na vidiku: Lijekovi spriječili prijenos HIV-a

Među 1.000 muških parova iz cijele Europe gdje je po jedan, zaražen HIV-om, primao lijekove za suzbijanje virusa, kod niti jednog para onaj se drugi, koji prethodno nije imao HIV, nije zarazio ovim virusom, pokazalo je veliko istraživanje University Collegea London. Uspješnost ovih antiretroviralnih lijekova znači da kad bi svi koji su zaraženi HIV-om uzimali lijekove, ne bi bilo daljnje zaraze, odnosno bolest bi odumrla s posljednjim zaraženim. “Briljantno – fantastično” kaže voditeljica istraživanja prof. Alison Rodger.

05.03.2019. (22:30)

Ušli u srž

Drugi slučaj u povijesti – pacijent izliječen od infekcije HIV-om

Skupina europskih znanstvenika izliječila je pacijenta od infekcije virusom HIV-a, što je tek drugi slučaj u povijesti da je kod čovjeka potisnut virus koji uzrokuje AIDS. Ovaj novi, tkz. “londonski pacijent” izliječen je transplantacijom koštane srži od donatora s rijetkom genetskom mutacijom, koja ga čini otpornim na virus, a radi se o istoj vrsti donatora koji je pomogao popuštanju simptoma bolesti kod prvog, ‘berlinskog pacijenta’, prije 12 godina. Zanimljivo je i da su transplantati bili namijenjeni liječenju raka u bolesnika, a ne HIV-a. T-Portal / New York Times

09.12.2018. (21:45)

HIV- smrtonosni problem istočne Europe