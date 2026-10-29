Od fakulteta i znanosti do televizije: Lovci iz Potjere se izvan kviza bave različitim poslovima - Monitor.hr
Četvrtak (07:00)

Ovo na TV-u im je nešto sa strane

Od fakulteta i znanosti do televizije: Lovci iz Potjere se izvan kviza bave različitim poslovima

Dean Kotiga je po struci profesor književnosti i povijesti te bivši filmski kritičar, a pisao je i pitanja za kvizove. Morana Zibar samostalna je prevoditeljica, lektorica i spisateljica. Krešimir Sučević-Međeral radi kao doktor lingvistike i znanstvenik u Institutu za hrvatski jezik, Mladen Vukorepa je inženjer elektrotehnike zaposlen u energetici, a Sven Marcelić izvanredni profesor sociologije na Sveučilištu u Zadru. 24 sata


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04.04. (13:00)

Kao na razgovoru za posao

Rasprava: Kako to da neki mogu 15 puta na Potjeru, a nekoga ne zovu nijednom?

Na Redditu se pitaju kakvi su to kriteriji pozivanja u popularnu TV emisiju na HTV-u, budući da se neki godinama prijavljuju i ne budu pozvani nijednom, dok na TV-u gledaju neke natjecatelje koji su tamo po 15. put. “Većina ljudi popune ‘dosadne’ prijave. Ako želite nastup, stavite da ste ‘kockar’, a ne ‘ziheraš’. Stavite da ste ‘vođa’, a ne ‘timski igrač’. Pod hobije stavite nešto zanimljivo i drugačije. Govorim iz osobnog iskustva. Također, ako ste žena, imate puno veće šanse jer žele ohrabriti žene da se prijavljuju”, napisao je jedan korisnik. I drugi se slažu da u prijavama više vole ljude s neobičnim životnim putevima, koji žive u mjestima izvan Zagreba i konkretnije opisanim hobijima. Index