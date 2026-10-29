Ovo na TV-u im je nešto sa strane
Od fakulteta i znanosti do televizije: Lovci iz Potjere se izvan kviza bave različitim poslovima
Dean Kotiga je po struci profesor književnosti i povijesti te bivši filmski kritičar, a pisao je i pitanja za kvizove. Morana Zibar samostalna je prevoditeljica, lektorica i spisateljica. Krešimir Sučević-Međeral radi kao doktor lingvistike i znanstvenik u Institutu za hrvatski jezik, Mladen Vukorepa je inženjer elektrotehnike zaposlen u energetici, a Sven Marcelić izvanredni profesor sociologije na Sveučilištu u Zadru. 24 sata