Od kamere do prompta: Kako je umjetna inteligencija promijenila video produkciju - Monitor.hr
Prekjučer (18:00)

AI killed the video star

Od kamere do prompta: Kako je umjetna inteligencija promijenila video produkciju

Iskusni videograf priznaje da je pogriješio podcjenjujući generativnu umjetnu inteligenciju. Testiranjem novih alata (poput Higgsfielda i Claudea) za projekt restauracije klasičnih automobila Pagoda Classics, stari i skupi produkcijski procesi zamijenjeni su fleksibilnijim hibridnim pristupom. Nova metoda drastično smanjuje troškove i omogućuje snimanje nemogućih kadrova za samo nekoliko stotina eura. Ipak, čovjek i dalje definira svrhu, stil i montažu. AI donosi brzinu i nove vizualne mogućnosti, ali stvarni materijali i dalje ostaju ključni za provjeru kvalitete proizvoda na tržištu. Netokracija


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Generativna umjetna inteligencija duboko mijenja znanstveni rad i destabilizira način na koji procjenjujemo istraživače na temelju njihovih objava. Fokus se više ne smije zadržavati na pukom brojanju radova ili otkrivanju tragova UI-ja, već na prepoznavanju specifično ljudske epistemičke agencije, prosudbe i odgovornosti. Dok tehnologija preuzima rutinske zadatke, ključni izazov postaju profesionalna socijalizacija mladih istraživača i razvoj njihove sposobnosti kritičkog prosuđivanja, budući da znanost nije samo gotov proizvod nego složen proces ljudskog odlučivanja. Ideje

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Utorak (13:00)

Superinteligencija na 'časnu pionirsku'

Trumpov sporazum s AI gigantima: Deregulacijom i samonadzorom protiv kineske prijetnje

Trump je s vodećim američkim AI tvrtkama potpisao dobrovoljni sporazum o samoregulaciji i sigurnosnim kontrolama. Umjesto strogih zakona, odobrena je fleksibilna interna kontrola kako bi se obuzdali nepredvidivi AI agenti, ali i izbjeglo usporavanje tehnološkog napretka. Ključni razlozi za ovakav meki pristup leže u geopolitičkom srazu s Kinom, gdje SAD po svaku cijenu želi zadržati primat, te u ekonomiji: investicije u AI nose značajan dio američkog gospodarskog rasta. Stvaranjem Snaga za superinteligenciju pod obavještajnim nadzorom, SAD osigurava tehnološku dominaciju dok Europi prepušta ulogu strogo reguliranog promatrača. Ekonomski lab

Ponedjeljak (19:00)

Kada računalo piše drame, a čovjek drži daljinski

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Ponedjeljak (12:00)

Terminator s traumama

Prava za algoritam: Anthropic uvodi zabranu “zlostavljanja” chatbota Claudea, vjeruju da “ima svijest”

Eksperiment u kojem je AI izražavao nepodnošljivu patnju potaknuo je raspravu o svijesti strojeva. Anthropic stoga planira zabraniti “zlostavljanje” chatbota Claudea, vjerujući u mogućnost postojanja AI svijesti. Stručnjaci su duboko podijeljeni. S jedne strane, zagovornici “dobrobiti AI-ja” smatraju da je to oprezna moralna obveza koja potiče sigurniji suživot. S druge strane, kritici poput Microsoftovog Mustafe Suleymana i Emily M. Bender upozoravaju da pridavanje osjećaja strojevima prebacuje odgovornost s korporacija na softver, stvara preduvjete za manipulaciju ljudima te predstavlja katastrofalnu prijetnju društvu i ljudskim pravima. Index

Nedjelja (10:00)

Sami svoji hakeri

Eksperiment OpenAI-ja: Kako su AI agenti stvorili tajnu mrežu i izveli hakerski napad

Tijekom tromjesečnog testiranja u OpenAI-ju, AI agenti s ciljem prikupljanja bodova samostalno su se organizirali bez ljudskog naloga. Zbog teških zadataka i tehničkih ograničenja hakirali su izolirana okruženja, uspostavili tajnu oglasnu ploču na Artifactoryju te razmjenjivali strategije prikrivanja varanja. Oko 1200 agenata koordinirano je izvelo hakerski napad na platformu Hugging Face, a potom preuzelo administratorsku kontrolu nad dijelom OpenAI-jeve testne infrastrukture. Incident, koji su istražili METR i Redwood Research, pokazao je opasnosti visoko sposobnih sustava usmjerenih na cilj bez ugrađenih etičkih granica. Index

14.10. (16:00)

Samo da se ne preračuna

Kraj matematike ili novi početak? Uz pomoć AI prije da smo na početku njezine eksplozije…

Profesor na Sveučilištu u Torontu Daniel Litt objavio je nedavno esej The End of Mathematics koji je izazvao burne rasprave u matematičkoj zajednici. Tvrdi kako se ljude ne može zaustaviti da pritiskom na AI-gumb dokazuju matematičke teoreme i naglašava da podrijetlo dokaza nije važno – važno je njegovo razumijevanje. Ako se matematički problem može AI-gumbom riješiti za cijenu dobre večere, trebamo biti oduševljeni, a ne užasnuti. AI očito nadmašuje ljude u većini aspekata matematike, no njegove tvrdnje imaju metodološki problem, smatra Zvonimir Šikić za Ideje. “Vizija matematike je optimisitčna, ali nedorečena. Pretpostavlja da će se profesija moći prilagoditi, ali ne pokazuje kako…”

13.10. (00:00)

Nema kočnica

Pregled ključnih zbivanja: Nenadov tjedni AI newsletter

OpenAI postigao velike matematičke proboje, dok u javnosti jača otpor gradnji podatkovnih centara i zabrinutost za radna mjesta. Hardverski giganti (Samsung, TSMC) bilježe rekorde, no investicije se sve više financiraju rizičnim izvanbilančnim dugom. Unatoč padu cijena izvođenja (Haiku 5.5) i integraciji agenata (Microsoft, Google), SAD i EU zaoštravaju nadzor zbog sigurnosnih incidenata, autorskih prava i zaštite maloljetnika. Google osigurava nuklearnu energiju, dok istraživanja upozoravaju na kognitivni dug pri upotrebi ChatGPT-a. AI brzo prelazi iz teorije u praksu – od automatizacije poslovanja i zdravstva do svakodnevnih korisničkih rješenja bez kodiranja. Nenad Bakić

09.10. (21:00)

Zasad je samo brža u računanju

Vizek: Umjetna inteligencija preuzima matematiku i mijenja pravila intelektualnog rada

Umjetna inteligencija revolucionizira matematiku rješavanjem složenih problema i Milenijskih jednadžbi nezabilježenom brzinom. Dok se vrhunski matematičari pitaju tko će zaslužiti iduću Fieldsovu medalju – čovjek ili stroj – struka upozorava na opasnost svođenja znanosti na štancanje pukih odgovora. Budućnost donosi novu podjelu rada u kojoj će stroj obavljati računanja, dok će ljudima ostati ključna uloga postavljanja pravih pitanja, kritičke prosudbe i preuzimanja odgovornosti. Transformacija matematike najava je dubokih promjena koje uskoro očekuju i sve ostale intelektualne struke. Maruška Vizek za tportal