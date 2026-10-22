AI killed the video star
Od kamere do prompta: Kako je umjetna inteligencija promijenila video produkciju
Iskusni videograf priznaje da je pogriješio podcjenjujući generativnu umjetnu inteligenciju. Testiranjem novih alata (poput Higgsfielda i Claudea) za projekt restauracije klasičnih automobila Pagoda Classics, stari i skupi produkcijski procesi zamijenjeni su fleksibilnijim hibridnim pristupom. Nova metoda drastično smanjuje troškove i omogućuje snimanje nemogućih kadrova za samo nekoliko stotina eura. Ipak, čovjek i dalje definira svrhu, stil i montažu. AI donosi brzinu i nove vizualne mogućnosti, ali stvarni materijali i dalje ostaju ključni za provjeru kvalitete proizvoda na tržištu. Netokracija