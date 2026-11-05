Budite tiho da vidimo!

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Od Keatona do amaterskih bisera: U CeKaTe-u počinje jubilarni 20. PSSST! Festival nijemog filma
Jubilarno 20. izdanje PSSST! Festivala nijemog filma počinje večeras u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka. Do 7. studenoga, uz besplatan ulaz, publika će uz uživo glazbenu pratnju moći doživjeti filmove onako kako se gledalo prije sto godina. Program donosi klasike Bustera Keatona (“Sherlock Jr.”, “General“), rijetki njemački putopis “Kalabaka” iz 1928., te rane ostvaraje Maksimilijana Paspe. Uz međunarodnu konkurenciju suvremenih nijemih radova, natjecateljski program uključuje i rekordan broj od sedam domaćih naslova. HRT