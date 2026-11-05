Budite tiho da vidimo!

Glavno pitanje za sve vas je jeste li gledali jedan od prvih horor filmova “Kabinet doktora Caligarija” iz davne 1920. u režiji njemačkog Robert Weinea koji je, između ostalog, imao veliki utjecaj na Davida Bowiea, Peter Murphyja i Klaus Nomija? Od prije više 100 godina, prije Hitlerove ere, nijemi film za koji je uloženo tada ogromnih 12 i pol tisuća dolara, a zaradio je samo skromnih, nepunih 5 tisuća jer je svijet još uvijek bio pod dojmovima Prvog svijetskog rata i ignoriranja njemačke kinematografije. Nekadašnji član Kraftwerka se prihvatio opsežnog zadatka da u svome studiju u Hamburgu napravi novi soundtrack, a ovo je rezultat. Terapija