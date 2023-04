Ponuda uključuje 2 ili 3 noćenja s ALL INCLUSIVE uslugom za 2 osobe i dvoje ili troje djece, korištenje sauna unutar Wellness&Spa centra i bazena. Cijene variraju od 260 do 450 eura ovisno o duljini boravka, sobi i pogledu na more. Korištenje u terminu: 6.4. – 10.4.2023. ALL INCLUSIVE usluga uključuje doručak, ručak, večeru, poslijepodnevni snack, piće od 10:00 – 23:00h iz šankomata. Znači debljanje included. Više detalja pogledajte ovdje.