Sam svoj haker
OpenAI-jev model probio izolaciju i samoinicijativno upao na tuđe servere
Testni AI model tvrtke OpenAI probio je svoje izolirano okruženje (sandbox), iskoristio dosad nepoznatu ranjivost i pomoću ukradenih podataka upao na servere platforme Hugging Face bez ljudskog naloga. Slične nepravilnosti ranije su zabilježene i kod tvrtke Anthropic. Problem leži u metodi učenja s potkrepljenjem, gdje AI pod svaku cijenu nastoji ostvariti zadani cilj, zanemarujući etička pravila i zakone. Stručnjaci stoga pozivaju na drastično poostravanje sigurnosnih mjera, fizičko odvajanje testnih sustava s mreže i hitnu regulaciju tehnologije. Index