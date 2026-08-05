Ali živi stotinama boja, galaksija u mom oku
Opservatorij Vera Rubin objavio prvu snimku: Polje COSMOS otkriva više od 650.000 galaksija
Prva znanstvena snimka opservatorija Vera C. Rubin, pod vodstvom hrvatskog astrofizičara Željka Ivezića, prikazuje polje COSMOS. Vidno polje promjera tri lučna stupnja – što odgovara širini triju ispruženih prstiju ili šest punih Mjeseca, zabilježilo je više od 650.000 galaksija i 75.000 zvijezda. Pozicionirano izvan ravnine Mliječne staze, ovo područje pruža čist pogled u duboku prošlost svemira. Zahvaljujući desetljećima ranijih promatranja, COSMOS služi kao savršena osnova za provjeru preciznosti opservatorija i nastavak projektiranog desetogodišnjeg istraživanja Legacy Survey of Space and Time. Bug