Opservatorij Vera Rubin objavio prvu snimku: Polje COSMOS otkriva više od 650.000 galaksija - Monitor.hr
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Ali živi stotinama boja, galaksija u mom oku

Opservatorij Vera Rubin objavio prvu snimku: Polje COSMOS otkriva više od 650.000 galaksija

Prva znanstvena snimka opservatorija Vera C. Rubin, pod vodstvom hrvatskog astrofizičara Željka Ivezića, prikazuje polje COSMOS. Vidno polje promjera tri lučna stupnja – što odgovara širini triju ispruženih prstiju ili šest punih Mjeseca, zabilježilo je više od 650.000 galaksija i 75.000 zvijezda. Pozicionirano izvan ravnine Mliječne staze, ovo područje pruža čist pogled u duboku prošlost svemira. Zahvaljujući desetljećima ranijih promatranja, COSMOS služi kao savršena osnova za provjeru preciznosti opservatorija i nastavak projektiranog desetogodišnjeg istraživanja Legacy Survey of Space and Time. Bug


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