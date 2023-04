You gotta liz liz, pokloni se i počni

Do 2020. rak glave i vrata bit će najčešći rak kojeg uzrokuje HPV, pokazuje američko istraživanje objavljeno u magazinu JAMA Oncology. Smatra se da su one osobe koje u brisu svoje usne šupljine imaju HPV-16 pod 22 puta većim rizikom od razvoja raka grkljana i usne šupljine. “Najnovija istraživanja pokazuju da dolazi do sve više slučajeva raka grkljana i ždrijela zbog oralnog načina spolnog odnosa”, kaže prof. dr. sc. Damir Eljuga, specijalist ginekologije i porodništva. Ordinacija.hr