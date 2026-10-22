Internet ima 99 problema, a PHP rupa je očito najveći
Pametni AI ulovio prastaru rupu: Masovno gašenje web stranica zbog kritičnog PHP propusta
Otkriće dviju iznimno opasnih sigurnosnih ranjivosti u programskom jeziku PHP – tehnologiji koja pokreće oko 70 % web stranica – izazvalo je preventivno gašenje servisa i hitne mjere diljem svijeta. Propusti napadačima omogućuju preuzimanje kontrole nad serverima bez korisničkih podataka, a napadi su zabilježeni i prije službene objave zakrpa. Zanimljivost priče leži u tome što su ove desetljeće stare greške u kodu otkrili AI modeli tvrtki OpenAI i Google. Državne institucije poput Velike Britanije, Finske i Nizozemske te servisi poput Wikipedije privremeno su isključili dijelove sustava radi zaštite, dok je u Hrvatskoj CERT izdao hitno upozorenje bez potvrde o ugroženosti sustava e-Građani. Index