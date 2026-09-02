Jer krovovi nisu banke
Pametno dimenzioniranje umjesto natrpavanja krovova: Solari se vraćaju za 5-6 godina, baterije tek uz poticaje
Analiza alata VoltSun pokazuje da novi sustav obračuna (net-billing) mijenja pravila igre za kućne elektrane u Hrvatskoj (Bug):
- Solari i EV: Rok povrata ulaganja u solare za punjenje električnih vozila iznosi od 5,3 godine (Split) do 6,3 godine (Zagreb). Model automobila ne utječe na rok povrata, no ključno je punjenje po danu.
- Baterije: Bez poticaja FZOEU-a su neisplative. Uz subvencije, isplative su samo manje baterije (5–10 kWh), pri čemu se brže vraćaju kućanstvima s električnim autom.
- Kraj “max kapaciteta”: Veća elektrana ruši otkupnu cijenu viška struje, pa se umjesto maksimalnog popunjavanja krova preporučuje dimenzioniranje točno prema potrošnji.