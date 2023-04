Kupci kažu da su ih čitači 'hvatali' u restoranima, trgovini, čak i u liječničkim ordinacijama

Mnoge kredite kartice danas nam omogućavaju kupnju jednostavnim prislanjanjem kartice na čitač. Reportaža ABC 7, u emisiji 7 On Your Side, donijela je priču o ženi iz San Francisca čija je kreditna kartica terećena, a ona je uopće nije upotrebljavala. Ispostavilo se da je uređaj za kartice “tap to pay” u supermarketu Safewayu očitao njezinu karticu i teretio je dok je kartica bila u novčaniku u torbi. Jednoj drugoj ženi čitač je očitao tri kartice i sve tri ih teretio. Od čitača je bila udaljena barem metar. Čitači kartica “dodirni za plaćanje” slali su radio valove u torbicu ili džep kupaca i greškom teretili njihove kartice. Puno gledatelja reagiralo je na reportažu, opisujući slična iskustva, ali na drugim mjestima. Neki ljudi, da bi se zaštitili počeli su koristiti metalne novčanike koji blokiraju radiovalove, objašnjava ABC 7. Telegram