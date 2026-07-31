Respektabilno političko tijelo

Unatoč strožim pravilima i većim porezima, broj paušalno oporezovanih obveznika u Hrvatskoj nastavlja snažno rasti. Prema podacima Porezne uprave, krajem 2024. bilo ih je 86.638, dok je do kraja lipnja 2026. ta brojka skočila na 110.934. U samo godinu i pol dana sustav je bogatiji za gotovo 24.300 novih obveznika, u što ulaze klasični obrtnici, njima izjednačene djelatnosti te dio poljoprivrede i šumarstva. Istovremeno, blagi rast bilježe i turistički iznajmljivači, što potvrđuje da paušalni model preuzima sve dominantniju ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Lider… za usporedbu, članova HDZ-a u Hrvatskoj je oko 215 tisuća (prema podacima otprije dvije godine (Net)).