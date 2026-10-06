Malo su posvijetilili živce
Peter Hegemann, Georg Nagel i Karl Deisseroth dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za razvoj optogenetike
Laureati su otkrili i primijenili svjetlosno upravljane ionske kanale (kanalrodopsin iz algi), što znanstvenicima omogućuje preciznu kontrolu živčanih stanica pomoću svjetlosti. Ova revolucionarna metoda pomaže u proučavanju pamćenja, emocija te teških poremećaja poput Parkinsonove bolesti. Nagrada vrijedna oko milijun eura označava povratak Nobelove nagrade za medicinu u Njemačku nakon 2008. godine. DW, opširnije piše Igor Berecki za Bug.