Peter Hegemann, Georg Nagel i Karl Deisseroth dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za razvoj optogenetike - Monitor.hr
Utorak (07:00)

Malo su posvijetilili živce

Peter Hegemann, Georg Nagel i Karl Deisseroth dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za razvoj optogenetike

Laureati su otkrili i primijenili svjetlosno upravljane ionske kanale (kanalrodopsin iz algi), što znanstvenicima omogućuje preciznu kontrolu živčanih stanica pomoću svjetlosti. Ova revolucionarna metoda pomaže u proučavanju pamćenja, emocija te teških poremećaja poput Parkinsonove bolesti. Nagrada vrijedna oko milijun eura označava povratak Nobelove nagrade za medicinu u Njemačku nakon 2008. godine. DW, opširnije piše Igor Berecki za Bug.


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