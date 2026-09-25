Nevolje u raju Sillicon Valleyja
Peter Thiel: Špijunski bogataš, borac protiv Antikrista i politički režiser u sjeni
Suosnivač PayPala i Palantira te prvi vanjski investitor Facebooka, dobio je prestižnu njemačku nagradu “Axel Springer” u Berlinu, što je izazvalo prosvjede. Poznat po tvrdnji da su demokracija i sloboda nespojive, ovaj tehnomilijarder teži oko 35 milijardi dolara. Thiel je bio ključni rani financijer Donalda Trumpa i mentora J. D. Vancea, kojemu je utro put prema vrhu. U posljednje vrijeme živi u Argentini, javno napada političku ljevicu i regulaciju umjetne inteligencije te drži predavanja o Antikristu, u koji ubraja ekološke aktiviste, regulatore pa čak i Papu. DW