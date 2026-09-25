Peter Thiel: Špijunski bogataš, borac protiv Antikrista i politički režiser u sjeni - Monitor.hr
Petak (21:00)

Nevolje u raju Sillicon Valleyja

Peter Thiel: Špijunski bogataš, borac protiv Antikrista i politički režiser u sjeni

Suosnivač PayPala i Palantira te prvi vanjski investitor Facebooka, dobio je prestižnu njemačku nagradu “Axel Springer” u Berlinu, što je izazvalo prosvjede. Poznat po tvrdnji da su demokracija i sloboda nespojive, ovaj tehnomilijarder teži oko 35 milijardi dolara. Thiel je bio ključni rani financijer Donalda Trumpa i mentora J. D. Vancea, kojemu je utro put prema vrhu. U posljednje vrijeme živi u Argentini, javno napada političku ljevicu i regulaciju umjetne inteligencije te drži predavanja o Antikristu, u koji ubraja ekološke aktiviste, regulatore pa čak i Papu. DW


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Peter Thiel izvodi radikalnu, konzervativnu reviziju povijesti ideja tako što Zapad svodi isključivo na kršćanstvo i pitanje borbe između dobra i zla, dok prosvjetiteljstvo, znanost i tehnologiju otpisuje kao potencijalno totalitarnog “Antikrista”. Njegovo teoretiziranje ne počiva na čvrstim argumentima, nego na reduktivnim interpretacijama, proizvoljnim intuicijama i skakanju do velikih svjetskopovijesnih zaključaka — metodologijom koja zapravo opasno nalikuje “postmodernim fantazijama” i pamfletizmu koje sam načelno kritizira.

Međutim, ključna opasnost Thielova pristupa ne leži u teorijskoj dosljednosti, nego u njegovim praktičnim i političkim posljedicama. Za razliku od akademskih rasprava, Thiel i njemu bliski akteri (poput Alexa Karpa) svoje ideje izravno pretaču u političku moć, napadajući demokratske institucije, sveučilišta i Crkvu zbog nedovoljnog angažmana u “svetom ratu”. Potpunim eliminiranjem razuma, slobode i pravde u korist čiste sile i nacionalne države, Thiel nastoji kanonizirati jedan potpuno novi, autoritarni koncept Zapada čiji je krajnji cilj preuzimanje i upregnuće državnog “legalnog nasilja”. Ideje

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Palantir: Kontroverzni tehnološki div u srcu Trumpove strategije podataka

Palantir Technologies, tajanstvena tvrtka koju je suosnivač PayPal-a Peter Thiel osnovao 2003., a financirala CIA, postala je ključni igrač u Trumpovoj administraciji. Njezini sofisticirani softveri, Gotham i Foundry, analiziraju ogromne količine podataka za vladine i komercijalne klijente. Iako se procjenjuje na 20 milijardi dolara, Palantir ima samo 125 klijenata, uključujući američku vojsku i obavještajne agencije.

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Peter Thiel – od Silicijske doline do Trumpove desne ruke

Peter Thiel nije tipičan milijarder – novac mu je samo alat za ostvarenje vizije. Od djetinjstva provedenog u aparthejdskoj Južnoj Africi do ulaganja u tehnologiju i politike, njegov put vodi do radikalnog stava: sloboda i demokracija nisu kompatibilni. Inspiriran Ayn Rand i libertarijanskim idealima, Thiel zagovara minimalnu državu i selektivna prava, a njegova ambicija da oblikuje svijet spojila ga je s Donaldom Trumpom. S ogromnim bogatstvom i političkim utjecajem, Thiel ne želi samo promatrati budućnost – on je želi pisati.

Poznat po svojim nekonvencionalnim stavovima, vidi Mordor kao racionalnu tehnološku civilizaciju, dok je Gandalf za njega luđak koji želi rat. Kao obožavatelj D&D-a, sklon je “tihoj kontroli”, što se ogleda u njegovoj kompaniji Palantir, nazvanoj po Tolkienovoj magičnoj kugli za nadzor. Iako je početno imao problema s investitorima, CIA je prepoznala potencijal Palantira, koji danas vrijedi oko 180 milijardi dolara i koristi se za digitalni nadzor i predviđanje trendova. Thiel, raniji investitor u Facebook, bio je ključan u oblikovanju Silicijske doline, a kroz svoje fondove ulagao je u brojne uspješne start-upove. Faktograf

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Peter Thiel: Kontroverzni tajkun iz Silicijske doline koji vodi rat s Gawkerom

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