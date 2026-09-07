Ulazimo u doba otpadocena
Petrić: U krškom prostoru se ne može kontrolirati ono što je ispod, posebno voda ako se zagadi
Povjesničar i redoviti profesor na FFZG, ujedno jedan od naših pionira ekohistorije gostovao je u Dnevnoj sobi: Još su stari Grci bili svjesni degradacije zemljišta i njezinih posljedica, posebno u vidu posječenih šuma. Petrić je jedan od prvih ljudi iz domaćih znanstvenih krugova koji je i puno prije ekološke katastrofe u Gospiću zagovarao da pojam ekocida uđe u zakonodavstvo. Ekohistorija ga je dovoljno poučila da društva koja nemaju uređene i jake institucije su povijesno gledano uvijek ranjivija od onih koje ih imaju, navodeći tu primjer Nizozemske. Petrić od jeseni kreće s predavanjem antropocena, za koji kaže da ga se može podijeliti na „plastikocen“ i „otpadocen“ o kojima se nažalost ne može govoriti da u sebi posjeduju procese razgradnje, dodavši da „otpadocen“ dakako obuhvaća i sferu korupcije institucija. Ravno do dna