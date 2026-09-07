Petrić: U krškom prostoru se ne može kontrolirati ono što je ispod, posebno voda ako se zagadi - Monitor.hr
Ponedjeljak (14:00)

Ulazimo u doba otpadocena

Petrić: U krškom prostoru se ne može kontrolirati ono što je ispod, posebno voda ako se zagadi

Povjesničar i redoviti profesor na FFZG, ujedno jedan od naših pionira ekohistorije gostovao je u Dnevnoj sobi: Još su stari Grci bili svjesni degradacije zemljišta i njezinih posljedica, posebno u vidu posječenih šuma. Petrić je jedan od prvih ljudi iz domaćih znanstvenih krugova koji je i puno prije ekološke katastrofe u Gospiću zagovarao da pojam ekocida uđe u zakonodavstvo. Ekohistorija ga je dovoljno poučila da društva koja nemaju uređene i jake institucije su povijesno gledano uvijek ranjivija od onih koje ih imaju, navodeći tu primjer Nizozemske. Petrić od jeseni kreće s predavanjem antropocena, za koji kaže da ga se može podijeliti na „plastikocen“ i „otpadocen“ o kojima se nažalost ne može govoriti da u sebi posjeduju procese razgradnje, dodavši da „otpadocen“ dakako obuhvaća i sferu korupcije institucija. Ravno do dna


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Reći ću samo da je predstava ‘Mrzim istinu’ 2011. godine odmah dobila nagradu ne samo na Gavellinim večerima, već sve moguće nagrade, gotovo da nitko iz predstave nema da nije dobio nagradu, to je predstava koja je po Evropi putovala i svuda je prepoznata. Imam potrebu reći da to što su ljudi u Benkovcu u neznanju, prepuni nezadovoljstva drugih, a ne usuđuju se to nezadovoljstvo izraziti tamo gdje bi trebali, da onda napadnu predstave koje kritiziraju rat. Jesmo li mi stvarno za rat? Treba li na Dubrovačkim ljetnim igrama štrihati Držićevu ‘Rat, poguba ljucke naravi’?” Ravno do dna

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