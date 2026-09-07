Pazi preko zebre

Mentalno zdravlje djece i mladih već sada predstavlja javnozdravstveni problem, a u budućnosti bi mogao postati još veći društveni problem. Ipak, možemo puno toga učiniti i iz ove složene društvene slike, baš kao i iz mnogih osobnih kriznih situacija, izaći snažnijima. Rezultati istraživanja provedenog u 161 osnovnoj i srednjoj školi ukazuju na to da je na živote velikog dijela učenika i odgojno-obrazovnih radnika pandemija imala negativan utjecaj. Češću pojavnost depresivnih i anksioznih smetnji primjećuju i stručni suradnici u školama. Kad se k tome doda povećanje strahova i fobija u potresima pogođenim područjima, Za razvoj mlade osobe izrazito je važan prijateljski zagrljaj na igralištu, cigareta na školskom dvorištu, spoznaja da su učitelji i nastavnici ‘stvarni’ ljudi sa ‘stvarnim’ problemima, snovima i razočaranjima. Sve to osigurava redovna škola, objašnjava Boris Jokić za Tportal.