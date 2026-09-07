Pazi preko zebre

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Počinje škola: osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, srednje 147 tisuća
Nova školska godina donosi povratak zimskih praznika u dva dijela (prosinac/siječanj i veljača) te nastavak eksperimentalne cjelodnevne nastave u 62 osnovne škole. Nacionalni ispiti za četvrtaše i osmaše pišu se u ožujku, uz novost da 4. razredi u eksperimentalnim školama umjesto Prirode i društva pišu Društvo i zajednicu te Prirodoslovlje. Usvojen je i novi pravilnik za državnu maturu: hvatanje s mobitelom na ispitu sada donosi poništenje samo tog predmeta, a ne svih. Prvašića je ove godine oko 175 manje nego lani. 24 sata
- Što donosi nova nastavna godina? Izazovi za učenike, roditelje i nastavnike (HRT)