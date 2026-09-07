Počinje škola: osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, srednje 147 tisuća - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Pazi preko zebre

Počinje škola: osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, srednje 147 tisuća

Nova školska godina donosi povratak zimskih praznika u dva dijela (prosinac/siječanj i veljača) te nastavak eksperimentalne cjelodnevne nastave u 62 osnovne škole. Nacionalni ispiti za četvrtaše i osmaše pišu se u ožujku, uz novost da 4. razredi u eksperimentalnim školama umjesto Prirode i društva pišu Društvo i zajednicu te Prirodoslovlje. Usvojen je i novi pravilnik za državnu maturu: hvatanje s mobitelom na ispitu sada donosi poništenje samo tog predmeta, a ne svih. Prvašića je ove godine oko 175 manje nego lani. 24 sata

  • Što donosi nova nastavna godina? Izazovi za učenike, roditelje i nastavnike (HRT)

Slične vijesti

09.09.2025. (14:00)

Deca, moja deca... nikaj nete mela

U osnovnim školama upisano je 4.000 prvašića manje nego prije deset godina, srednje škole izgubile su oko 100 razrednih odjela, a nepopunjeni i fakulteti

U emisiji Otvoreno raspravljalo se o kontrastu između manjka učenika i rasta broja zaposlenih u školama. U pet godina učenika je 14.000 manje, a radnika 2.000 više. Područne škole s malim razredima povećavaju troškove, dok su STEM nastavnici i dalje deficitarni. Na sveučilištima je ostalo 15.000 slobodnih mjesta, uglavnom na manjim učilištima, dok Zagreb popunjava 90% kvota. Stručnjaci ističu da reorganizacija, modernizacija programa i motivacija mladih za učiteljska zanimanja, posebno u matematici i prirodoslovlju, ostaju ključni izazovi.HRT, tportal

06.09.2021. (00:00)

Pandemija u školskom dvorištu

Jokić: Stvarna škola treba im kao sidro, ne smijemo im zatvoriti ta vrata

Mentalno zdravlje djece i mladih već sada predstavlja javnozdravstveni problem, a u budućnosti bi mogao postati još veći društveni problem. Ipak, možemo puno toga učiniti i iz ove složene društvene slike, baš kao i iz mnogih osobnih kriznih situacija, izaći snažnijima. Rezultati istraživanja provedenog u 161 osnovnoj i srednjoj školi ukazuju na to da je na živote velikog dijela učenika i odgojno-obrazovnih radnika pandemija imala negativan utjecaj. Češću pojavnost depresivnih i anksioznih smetnji primjećuju i stručni suradnici u školama. Kad se k tome doda povećanje strahova i fobija u potresima pogođenim područjima, Za razvoj mlade osobe izrazito je važan prijateljski zagrljaj na igralištu, cigareta na školskom dvorištu, spoznaja da su učitelji i nastavnici ‘stvarni’ ljudi sa ‘stvarnim’ problemima, snovima i razočaranjima. Sve to osigurava redovna škola, objašnjava Boris Jokić za Tportal.

09.09.2019. (15:30)

Optimisti su uvijek u pravu (doduše, kao i pesimisti, svakom se ostvare njegove vizije)

Ivica Puljak: Optimistična poruka za učenike

Vi živite u najbolje doba u povijesti ljudskog roda. Nikad svijet nije bio bolji. Nikad nije bilo manje siromaštva, gladi, nepismenosti, nasilja ili ratova, nikada ljudi nisu živjeli duže, zdravije i sretnije. A tako će se vjerojatno i nastaviti.

09.09.2019. (14:30)

Jedi, uči, muči

Počinje školska godina i kurikularna reforma za 150.000 učenika

Kurikularna reforma ulazi u sve hrvatske škole, i to u 1. i 5. razrede osnovnih škola u svim predmetima, a u 7. razredima po novim kurikulumima predavat će se biologija, kemija i fizika. Reformom će biti zahvaćeni i prvi razredi srednjih škola pa će gimnazijalci po novim kurikulumima pratiti sve predmete, a strukovnjaci hrvatski, matematiku i strani jezik. Za sve učenike osnovnih škola udžbenike će financirati Ministarstvo . Tportal