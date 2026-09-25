Pa ih ti gradi kod sebe...
Podatkovni centri i “vječne kemikalije”: AI guta struju i truje prirodu
Rast podatkovnih centara ključnih za umjetnu inteligenciju izaziva novi val zagađenja. Osim što troše goleme količine električne energije, ovi pogoni postaju glavni izvor opasnih PFAS “vječnih kemikalija” koje se koriste u čipovima, hlađenju i kabelskoj izolaciji, a u prirodi se nikada ne razgrađuju. Proizvođači planiraju rast proizvodnje, prijeteći kontaminacijom lanca ishrane. Ekološke probleme potvrđuju i incidenti poput izlijevanja 19.000 litara dizelskog goriva u New Jerseyju, što upozorava da šteta prelazi lokalne granice i zahtijeva hitnu državnu regulaciju. Index