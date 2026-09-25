Podatkovni centri i "vječne kemikalije": AI guta struju i truje prirodu - Monitor.hr
Petak (10:00)

Pa ih ti gradi kod sebe...

Podatkovni centri i “vječne kemikalije”: AI guta struju i truje prirodu

Rast podatkovnih centara ključnih za umjetnu inteligenciju izaziva novi val zagađenja. Osim što troše goleme količine električne energije, ovi pogoni postaju glavni izvor opasnih PFAS “vječnih kemikalija” koje se koriste u čipovima, hlađenju i kabelskoj izolaciji, a u prirodi se nikada ne razgrađuju. Proizvođači planiraju rast proizvodnje, prijeteći kontaminacijom lanca ishrane. Ekološke probleme potvrđuju i incidenti poput izlijevanja 19.000 litara dizelskog goriva u New Jerseyju, što upozorava da šteta prelazi lokalne granice i zahtijeva hitnu državnu regulaciju. Index


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  • Planirani Pantheon AI trošio bi između 20 i 30 posto ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije, zbog čega zahtijeva i potpuno novu energetsku infrastrukturu, na HRT-u razgovarali i s mještanima.
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AI razvojni i inovacijski centar Topusko, prema tim najavama, trebao bi biti suvremeni podatkovni centar ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju čak veće od 50 milijardi eura. Kompanija Pantheon najavila je da će sa strateškim partnerom, Grupom Končar, izgraditi vlastitu trafostanicu te novih 280 km dalekovoda za potrebe centra. Centar će, kažu u najavi, koristiti vlastite bunare i neće se spajati na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Najavljuje se i do 6.000 radnih mjesta. Bug

  • IT stručnjak Marko Rakar: Gigavat struje je sam po sebi problematičan, sličniji je potrošnji Grada Zagreba nego Grada Rijeke. Ukupna potrošnja tog data centra odgovarala bi otprilike 40 posto potrošnje Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje odakle bi ta struja došla. Investicija od 50 milijardi je također nevjerojatna. Ako pogledate najveće data centre koji se grade, ni jedan od njih ne prelazi 15, 20 milijardi dolara. Ta brojka je sama po sebi problematična. Data centri ne zapošljavaju ljude, neće ništa učiniti na zaposlenosti. Index
  • Lucijan Carić: Pitanje je imamo li mi i vodene kapacitete za hlađenje, a potrebna je golema količina takozvane tamne optike, i to redundantne. Ne vjerujem da Hrvatska danas ima takvu infrastrukturu, a upitni su i čipovi (tportal)
  • Tema na Forumu
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