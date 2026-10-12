Pogrebnici u Zagrebu skrivaju cjenike, za 'skroman' sprovod naplaćuju i do 2400 eura - Monitor.hr
Ponedjeljak (10:00)

Samo je smrt siguran posao

Pogrebnici u Zagrebu skrivaju cjenike, za ‘skroman’ sprovod naplaćuju i do 2400 eura

Čitateljica koja je za preminulog člana obitelji tražila najskromniji sprovod u Zagrebu (kremiranje bez govora i glazbe) šokirala se predračunom od 2400 eura. Samo skuplja urna, koja joj je isporučena mimo želje, stajala je 300 eura. Nakon prigovora, vlasnik agencije smanjio je račun za 600 eura. Istraga Velike Škrtice za Jutarnji pokazala je da zagrebački pogrebnici odbijaju javno objaviti ili poslati cjenike. Dok prosječan pogreb u Zagrebu stoji 1500–1600 eura, a socijalni 1000–1200 eura, pogrebnici zloupotrebljavaju stresne trenutke građana kako bi im iznudili znatno više novca.


Slične vijesti

26.04. (23:00)

Život je skup, ali ni odlazak nije baš na akciji

Što napraviti u slučaju smrti člana obitelji: Vodič kroz zagrobnu birokraciju

Kada nastupi smrt, prvi korak je poziv liječniku (194) radi potvrde, nakon čega matični ured izdaje smrtni list. Taj dokument automatski pokreće ostavinsku raspravu, pa nema potrebe za jurnjavom na sud. Pogrebna poduzeća danas rješavaju većinu logistike: od prijevoza i lijesa do termina na groblju. Osnovni troškovi u Hrvatskoj kreću se od 1.200 do 2.500 eura, dok cvijeće i dodatne ceremonije brzo dižu cijenu. Ne zaboravite zamrznuti bankovne račune i odjaviti režije te pretplate kako se dugovi ne bi gomilali dok tugujete. Index

04.02.2024. (17:00)

Samo je smrt siguran posao

Pogrebi sve skuplji, kremiranje sve popularnije

Prosječan ispraćaj pokojnika u Zagrebu, što uključuje lijes, prijevoz preminulog, glazbu ili zbor i ostalo što je sastavni dio oproštaja stoji otprilike 2000 eura. Naravno, cijena može biti znatno viša ili niža, ovisno o opremi i dodatnom sadržaju. Cijena kremiranja, doznaje se u Zagrebačkom holdingu, iznosi 146 eura, a tome treba dodati cijenu kontrolnog pregleda umrlog prije kremiranja od 21,4 eura. Uporaba rashladne komore po danu, takozvana ležarina, iznosi 16,4 eura. Iako su u drugim gradovima u Hrvatskoj sprovodi nešto jeftiniji, rijetko koštaju ispod tisuću eura. Pepeo pokojnika nakon kremiranja nije dozvoljeno prosipati u vodu, tlo i zrak, a još jedna je mogućnost da se tijelo pokojnika preda u zdravstveno – istraživačke svrhe. Poslovni

02.11.2016. (10:56)

Na slovenskim pogrebima čuje se štošta, od dalmatinskih klapskih pjesama pa do jugoslavenske ‘Od Vardara pa do Triglava’