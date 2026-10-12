Samo je smrt siguran posao

Prosječan ispraćaj pokojnika u Zagrebu, što uključuje lijes, prijevoz preminulog, glazbu ili zbor i ostalo što je sastavni dio oproštaja stoji otprilike 2000 eura. Naravno, cijena može biti znatno viša ili niža, ovisno o opremi i dodatnom sadržaju. Cijena kremiranja, doznaje se u Zagrebačkom holdingu, iznosi 146 eura, a tome treba dodati cijenu kontrolnog pregleda umrlog prije kremiranja od 21,4 eura. Uporaba rashladne komore po danu, takozvana ležarina, iznosi 16,4 eura. Iako su u drugim gradovima u Hrvatskoj sprovodi nešto jeftiniji, rijetko koštaju ispod tisuću eura. Pepeo pokojnika nakon kremiranja nije dozvoljeno prosipati u vodu, tlo i zrak, a još jedna je mogućnost da se tijelo pokojnika preda u zdravstveno – istraživačke svrhe. Poslovni