Samo je smrt siguran posao
Pogrebnici u Zagrebu skrivaju cjenike, za ‘skroman’ sprovod naplaćuju i do 2400 eura
Čitateljica koja je za preminulog člana obitelji tražila najskromniji sprovod u Zagrebu (kremiranje bez govora i glazbe) šokirala se predračunom od 2400 eura. Samo skuplja urna, koja joj je isporučena mimo želje, stajala je 300 eura. Nakon prigovora, vlasnik agencije smanjio je račun za 600 eura. Istraga Velike Škrtice za Jutarnji pokazala je da zagrebački pogrebnici odbijaju javno objaviti ili poslati cjenike. Dok prosječan pogreb u Zagrebu stoji 1500–1600 eura, a socijalni 1000–1200 eura, pogrebnici zloupotrebljavaju stresne trenutke građana kako bi im iznudili znatno više novca.