Neka se zna

Imala sam 10 godina kad me razradnik počeo pozivati u kabinet i gurati mi ruku među noge. Iako sam bila super odlična učenica, uspio me uvjeriti da sam za njegov predmet totalna truba, tako da mi je morao, navodno, “poklanjati” ocjene iz testova, a ja sam to plaćala dopuštajući mu da mi zavlači ruku pod suknjicu. To je trajalo do kraja 8. razreda. Ovo je jedna od ispovijesti žena koje su iskusile seksualno uznemiravanje na Facebook grupi Nisam tražila, a koja je pokrenuta nakon ispovijesti beogradske glumice Milene Radulović koju je zlostavljao vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić. Telegram…