O politici uče skrolanjem

“Potreba za uvođenjem paketa građanskog znanja nedvojben je znak da je država zakazala. Prosvjetne vlasti nisu bile sposobne odgovoriti zahtjevima vremena. To, barem u jednom aspektu, znači da je netko loše odradio svoj dio posla. Jer prostora i vremena ima: srednjoškolci, barem u gimnazijama, biraju između vjeronauka i etike, zatim slijede psihologija, sociologija, filozofija pa politika i gospodarstvo. O povijesti je bespredmetno govoriti”, komentira Bilten rezultate nedavnog istraživanja[pdf] političke pismenosti mladih Hrvata.