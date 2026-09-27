O politici uče skrolanjem
Politička pismenost mladih u Hrvatskoj: Gimnazijalci prolaze s dvojkom, strukovnjaci padaju, a TikTok kroji politiku
Najnovije istraživanje Instituta za društvena istraživanja o političkoj pismenosti maturanata donosi zabrinjavajuće rezultate. Mladi u prosjeku slabo poznaju političke pojmove, dok im je TikTok glavni izvor informiranja. Zabilježen je pad tolerancije i porast autoritarnih stavova: vojska uživa najveće povjerenje, većina podržava vojni rok, a stavovi prema LGBTQ+ osobama i povijesnim revizijama znatno su stroži nego prije. Stručnjaci upozoravaju da je političko obrazovanje u školama nedostatno, a ključne vrijednosti prepuštene stihiji i društvenim mrežama. Ravno do dna