Politička pismenost mladih u Hrvatskoj: Gimnazijalci prolaze s dvojkom, strukovnjaci padaju, a TikTok kroji politiku - Monitor.hr
Danas (14:00)

O politici uče skrolanjem

Politička pismenost mladih u Hrvatskoj: Gimnazijalci prolaze s dvojkom, strukovnjaci padaju, a TikTok kroji politiku

Najnovije istraživanje Instituta za društvena istraživanja o političkoj pismenosti maturanata donosi zabrinjavajuće rezultate. Mladi u prosjeku slabo poznaju političke pojmove, dok im je TikTok glavni izvor informiranja. Zabilježen je pad tolerancije i porast autoritarnih stavova: vojska uživa najveće povjerenje, većina podržava vojni rok, a stavovi prema LGBTQ+ osobama i povijesnim revizijama znatno su stroži nego prije. Stručnjaci upozoravaju da je političko obrazovanje u školama nedostatno, a ključne vrijednosti prepuštene stihiji i društvenim mrežama. Ravno do dna


Slične vijesti

13.06.2016. (13:18)

Nismo školovali

Od Markova trga do Prisavlja vidimo posljedice deficita političke pismenosti

“Nedostatne plaće, kontinuirano povećavanje birokratskih poslova, usitnjeno usavršavanje, različiti odnosi s upravom škole, pristisci roditelja radi odgojnih mjera i ocjena dovode nas u poziciju da je dobar dio učitelja postao inertan i pun nepovjerenja prema promjenama. U takvom okruženju smo prošle godine krenuli s reformom”, govori o kurikulumu, obrazovanju, građanskoj participaciji i demokraciji u intervjuu za Kulturpunkt čakovečki profesor povijesti, sociologije i PiG-a Miljenko Hajdarović, pokretač i urednik e-časopisa Hrvatski povijesni portal.

09.10.2015. (13:52)

Priroda i društvo, politika i gospodarstvo

Tržište odgojno-obrazovnih dobara

“Potreba za uvođenjem paketa građanskog znanja nedvojben je znak da je država zakazala. Prosvjetne vlasti nisu bile sposobne odgovoriti zahtjevima vremena. To, barem u jednom aspektu, znači da je netko loše odradio svoj dio posla. Jer prostora i vremena ima: srednjoškolci, barem u gimnazijama, biraju između vjeronauka i etike, zatim slijede psihologija, sociologija, filozofija pa politika i gospodarstvo. O povijesti je bespredmetno govoriti”, komentira Bilten rezultate nedavnog istraživanja[pdf] političke pismenosti mladih Hrvata.