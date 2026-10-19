Alo, nije vam ovo susjedski derbi
Političko podgrijavanje tenzija na relaciji Zagreb–Beograd u službi predizbornih bodova
Predsjednički i politički odnosi Hrvatske i Srbije ponovno se zaoštravaju kroz utrku u naoružavanju, strože kazne i ekstremno-desničarsku retoriku, piše DW. Politologinja Jadranka Polović ističe da, unatoč Vučićevim optužbama o “obojenoj revoluciji”, hrvatska podrška srbijanskim prosvjednicima ne predstavlja plan za rušenje vlasti, već uobičajenu suradnju. Nikola Vukobratović iz SKD „Prosvjeta“ naglašava da dizanje tenzija i potraga za “izdajnicima” idu na ruku autokratskim vlastima u obje države radi unutrašnjih potreba, dok dugoročnu štetu snose građani i nacionalne manjine. Za stvarnu stabilnost ključni su izravni dijalog i preuzimanje odgovornosti.