Političko podgrijavanje tenzija na relaciji Zagreb–Beograd u službi predizbornih bodova - Monitor.hr
Prekjučer (18:00)

Alo, nije vam ovo susjedski derbi

Političko podgrijavanje tenzija na relaciji Zagreb–Beograd u službi predizbornih bodova

Predsjednički i politički odnosi Hrvatske i Srbije ponovno se zaoštravaju kroz utrku u naoružavanju, strože kazne i ekstremno-desničarsku retoriku, piše DW. Politologinja Jadranka Polović ističe da, unatoč Vučićevim optužbama o “obojenoj revoluciji”, hrvatska podrška srbijanskim prosvjednicima ne predstavlja plan za rušenje vlasti, već uobičajenu suradnju. Nikola Vukobratović iz SKD „Prosvjeta“ naglašava da dizanje tenzija i potraga za “izdajnicima” idu na ruku autokratskim vlastima u obje države radi unutrašnjih potreba, dok dugoročnu štetu snose građani i nacionalne manjine. Za stvarnu stabilnost ključni su izravni dijalog i preuzimanje odgovornosti.


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Odlukom da raspusti parlament i podnese ostavku na mjesto predsjednika kako bi ponovno išao na izbore, Aleksandar Vučić ne demonstrira vlastitu snagu, već proaktivno izbjegava daljnje slabljenje svoje pozicije. Politički analitičar Aleksandar Musić ističe kako Vučiću vrijeme više ne ide u prilog zbog jačanja Studentske liste i izostanka jakog predsjedničkog kandidata. Iako režim računa na opozicijsko mrvljenje glasova i izborne manipulacije, potpunije pokrivanje biračkih mjesta promatračima otežat će prevare na izborni dan. Međunarodni akteri prešutno ga podržavaju zbog vlastitih interesa, no konačni ishod 25. listopada ostaje neizvjestan. Bojan Stilin za tportal

Četvrtak (10:00)

Da bude sve jasno

Portugalski vlasnici postavili urednika iz Blica na portal Nova.rs, novinarima poručili da prihvate novog urednika ili odu

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01.10. (00:00)

Mogli su izabrati i sretniji broj

Kako su srpski studenti “oteli” broj tri i retro hit Snežane Savić pretvorili u predizborni simbol

Srpska studentska lista na predizbornom je glasačkom listiću izvukla broj tri, čime je pokrenula val novih značenja – od košarkaške trice do viralnoga hit-remixa retro pjesme Snežane Savić “Tri poljupca” (nećemo linkati, tko želi, neka sam gugla, na vlastitu odgovornost). I dok u Srbiji taj broj i podignuta tri prsta dobivaju novo značenje i simboliziraju otpor aktualnoj vlasti i “dubokoj državi”, u susjednoj Hrvatskoj oni i dalje bude sjećanja na ratnu ikonografiju devedesetih, pokazujući kako se isti kulturni simboli u različitim sredinama potpuno drukčije iščitavaju. Bojan Stilin za tportal

27.09. (22:30)

Trenutno bez stolice

Aleksandar Vučić ispunio obećanje i podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije

Ovu odluku donio je kako bi se aktivno uključio u predizbornu kampanju kao nositelj izborne liste “Ujedinjena Srbija” za izvanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. listopada. Učinio je to pred kraj drugog mandata, zakonski se ne bi mogao kandidirati za još jedan. U slučaju pobjede svoje političke opcije, planira ponovno preuzeti funkciju predsjednika Vlade. U svom obraćanju javnosti istaknuo je ekonomske uspjehe svoje vlasti, poručio da će Srbija štititi svoj narod na Kosovu te zahvalio građanima na višegodišnjoj podršci. Slobodna, tportal

18.09. (12:00)

Svi na iglama, a pobjednik - nepoznat

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Predstojeći izbori u Srbiji bit će krvavo nadmetanje između Aleksandra Vučića i heterogenog studentskog pokreta. Dok Vučić koristi sve raspoložive mehanizme – od asfalta do umirovljeničkih bonova i proruske retorike – studenti izbjegavaju krupna vanjskopolitička pitanja, ciljajući na antikorupcijski zamah i borbu protiv režima. Obje strane najavljuju pobjedu, poraz nitko ne želi priznati, a rekordna izlaznost mogla bi zapaliti usijanu izbornu noć. Uz uplitanje Rusije i milijunske uloge oko projekta EXPO, Srbiju čeka opasna politička oluja. Jutarnji

16.09. (09:00)

Vječni studenti protiv vječnog vođe

Vučić protiv ‘nepoznatih’ pobunjenika: Šahovska partija pred izbore u Srbiji

Mjesec i devet dana prije izbora u Srbiji, politička scena podijeljena je između provjerenih lica s Vučićeve liste i široke koalicije okupljene oko Studentske liste – Studenti pobjeđuju. Dok naprednjaci nude iskusnu, ali potrošenu garnituru političara i javnih osoba poput Branislava Lečića i Željka Rebrače, studenti su istupili s listom koju uglavnom čine profesori, stručnjaci i poznata imena poput Dejana Bodiroge. Iako studenti donose prijeko potrebnu svježinu i neopterećenost prošlošću, njihov stvarni domet i politička kohezija još su nepoznanica. Istodobno, Vučićeva izborna mašinerija oslanja se na dobro poznate kadrove i agresivnu kampanju. tportal

  • Među kandidatima na studentskoj listi su i inženjer Zoran Đajić, Mirjana Nikolić, rektorica Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić, akademik Radomir Saičić, odvjetnica Sarah El Sarag i bivši nogometaš Mirko Poledica. Kompletan spisak objavljen je na sajtu Studentske liste. BBC
15.09. (02:00)

Osim ako se ne plaši demokracije

Studenti predali izbornu listu RIK-u uz potporu tisuća građana, Vučićeva reakcija: “Bezimena lista koje se svi stide”

Tisuće građana i studenata okupile su se u Beogradu na prosvjednoj “Šetnji pobjednika” kako bi predale izbornu listu “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” Republičkom izbornom povjerenstvu. Usprkos administrativnim preprekama i problemima s ovjerom potpisa kod javnih bilježnika, studenti su prikupili podršku za 250 kandidata. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je kritizirao listu nazvavši je bezimenom i bez programa, dok se istovremeno priprema za parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, na kojima planira preuzeti premijersku poziciju. Index

03.05. (20:00)

Od premijera do predsjednika, od frižidera do vječnosti

Vučić se izgledno ponovno planira kandidirati za premijera Srbije

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, taj potez vidi se kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata. Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, najranije krajem ovog proljeća. (Index)… DW analizira njegovu propagandnu mašineriju: Glavni cilj Srpske napredne stranke bio je da, po preuzimanju vlasti 2012. godine, stavi cjelokupnu medijsku scenu pod čvrstu kontrolu. I to su radili sustavno. Jedan od prvih poteza bilo je preuzimanje RTV Vojvodine, gdje su ubrzo smjenili cijelo rukovodstvo. To je bio početak kupovine medija, naročito na lokalnoj sceni.

„Rezultat je da je oko 90 posto medija, izravno ili neizravno, povezano s režimom Aleksandra Vučića.“ U međuvremenu, Vučić je doslovno počeo izlaziti iz hladnjaka, a oporba je gotovo nestala s političke scene, dok se neistomišljenici predstavljaju kao „izdajnici“, „strani plaćenici“ ili „neprijatelji države“, u atmosferi u kojoj su označavanje i diskreditacija postali uobičajeni dio medijskog narativa. Premijer je bio od 2014. do 2017. kada postaje predsjednik.

21.12.2023. (00:00)

Više sreće drugi put

Nakon izbora u Srbiji: Cementiranje vlasti – čak i da prosvjednici uspiju i ponove izbore u Beogradu, ne bi promijenili konačni rezultat

Kad se pod izbore podvuče crta, Srpska napredna stranka je umjesto zazivanog “povijesnog poraza” na izvanrednim izborima na pogon svojeg doskorašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića zamalo ponovila svoj najbolji izborni rezultat iz “zlatnog doba” svoje decenijske vladavine Srbijom. Vučićeva stranka vratila je sve što je prije izgubila i dobila šansu da samostalno upravlja zemljom do idućih izbora. U odnosu na lanjske parlamentarne izbore SNS-ova i lista koalicije Srbija protiv nasilja povećale su za po oko pet postotnih poena biračku podršku. Analitičari procjenjuju da su i jedni i drugi maksimalno mobilizirali svoje birače, što se odrazilo i na povećanu ukupnu izlaznost koja je dosegla gotovo 60 posto. Ujedinjena opozicija tvrdi da se u Beogradu dogodila velika izborna krađa jer su Vučićevi naprednjaci navodno u Beograd dovukli 40 tisuća birača iz Republike Srpske, prethodno ih nezakonito upisavši u knjige državljanstva i popise birača u Beogradu. Pokušaj da uličnim prosvjedima ishode ponavljanje izbora u Beogradu vjerojatno će biti još jedno njihovo srljanje koje će ih, doduše, još neko vrijeme držati na okupu, ali ako im želje budu uslišene, malo kome je jasno što bi se u nekoliko mjeseci do ponovljenih izbora bitnije promijenilo u konačnom rezultatu. Novosti