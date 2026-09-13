Plaća stresa vrijedna

Jedan forumaš piše kako je nedavno kod apliciranja za posao prihvatio jednu ponudu, da bi ubrzo dobio priliku da radi na drugom poslu koji mu više odgovara. Iako je poslodavcu 1 kulturno otkazao mailom, brine ga je li si time trajno zatvorio neka vrata. Prihvatio sam posao br 1 koji je bio manji na listi prioriteta, jer nisam znao hoće li me odabrati na poslu 2 koji više želim, nisam sad mogo reć da čekam da mi jave za drugi posao jer bi time bio automatski eliminiran te bi moguće ostao bez obje prilike, budući da nisam znao ishod... Javili su se forumaši sa sličnim iskustvima, koji bi uglavnom postupili kao i on, premda im ostaju upitnici nad glavom što bi bilo kad bi bilo, u slučaju otkaza i slično.