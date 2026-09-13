Plaća stresa vrijedna
Porazna hrvatska stvarnost: Svaki treći radnik na rubu živaca zbog posla
Prema podacima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, čak 32 posto zaposlenih u Hrvatskoj (više od pola milijuna ljudi) lani se na poslu suočavalo sa stresom, depresijom ili tjeskobom, čime smo se smjestili znatno iznad prosjeka EU koji iznosi 29 posto. Najgora je situacija u Grčkoj s 48 posto, dok je Danska najbolja s 19 posto. Zbog ovih alarmantnih brojki, koje uključuju probleme s prekomjernim opterećenjem i mobingom, Europski parlament žurno poziva na donošenje novog zakona o procjeni psihosocijalnih rizika na radnim mjestima. Danica