Čipovi padaju na sve strane
Posljedice ostavke Jensena Huanga: Udari na AI ekosustav, pad Nvidije i istrage u Bijeloj kući
Ostavka dugogodišnjeg čelnika Nvidije Jensena Huanga, nakon skandala vezanog uz blisku vezu s osumnjičenom špijunkom, uzdrmala je cijeli sektor umjetne inteligencije. Osim što je Nvidia od listopada izgubila oko 1,7 bilijuna dolara tržišne vrijednosti, najviše su ugrožene takozvane neocloud tvrtke poput CoreWeavea i Nebiusa koje ovise o njezinim jamstvima i ulaganjima. Veliki AI laboratoriji poput OpenAI-ja i Anthropica gube ključnog zagovornika, dok se Trumpova administracija suočava s istragama Kongresa zbog ukidanja izvoznih ograničenja za Kinu unatoč tajnim upozorenjima. Istodobno, konkurenti poput AMD-a, Broadcoma i azijskih dobavljača bilježe rast dionica. Bug