Igraju se potapanja brodova na stvarnoj skali

Nekadašnji najbrži prekooceanski brod na svijetu, SS United States, koji je duži od Titanica i kojim su plovili brojni predsjednici i zvijezde, uskoro završava na morskom dnu. Nakon desetljeća pravnih bitaka i neuspjelih pokušaja aktivista da ga pretvore u muzej ili hotel, brod je kupio okrug na Floridi. Poslije čišćenja u Alabami, plovilo je krenulo na posljednje putovanje prema obali Destina, gdje će biti potopljeno bez eksploziva. Time će postati najveći umjetni oceanski greben na svijetu i atrakcija za ronioce, dok će se njegova povijest sačuvati u planiranom kopnenom muzeju. Dnevnik, HRT