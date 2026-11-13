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Igraju se potapanja brodova na stvarnoj skali
Povijesni brod SS United States potopljen uz obalu Floride kako bi postao najveći umjetni greben na svijetu
Nekadašnji najbrži prekooceanski brod na svijetu, SS United States, koji je duži od Titanica i kojim su plovili brojni predsjednici i zvijezde, uskoro završava na morskom dnu. Nakon desetljeća pravnih bitaka i neuspjelih pokušaja aktivista da ga pretvore u muzej ili hotel, brod je kupio okrug na Floridi. Poslije čišćenja u Alabami, plovilo je krenulo na posljednje putovanje prema obali Destina, gdje će biti potopljeno bez eksploziva. Time će postati najveći umjetni oceanski greben na svijetu i atrakcija za ronioce, dok će se njegova povijest sačuvati u planiranom kopnenom muzeju. Dnevnik, HRT