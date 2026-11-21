Nintendo na vrhu dobio cimera
Povijesni uspjeh: Grand Theft Auto VI s ocjenom 99 izjednačio se sa Zeldom na vrhu Metacriticove ljestvice
Novi Grand Theft Auto VI dosegnuo je ocjenu 99 od 100 na portalu Metacritic, čime se na samom vrhu ljestvice najbolje ocijenjenih videoigara izjednačio s kultnim naslovom The Legend of Zelda: Ocarina of Time iz 1998. godine. Prema podacima iz studenoga 2026., ukupno 33 igre imaju ocjenu 96 ili višu, a tek pet njih bilježi 98 ili više bodova. Među ekskluzivnim naslovima uvjerljivo dominira Nintendo s 12 od 22 igre, dok franšiza Zelda ima najviše predstavnika, njih pet. Uspjeh GTA VI potvrđuje da i moderni hitovi mogu dosegnuti kultni status klasika koji su obilježili industriju. Bug