Od kupusa i salate do tenisa i kupaćih gaća
Povijest i čari Šalate: Kako je poljoprivredni brijeg postao sportska i društvena oaza Zagreba
Zagrebčani Šalatu znaju kao sportsko-rekreativno i društveno središte, no taj je brijeg nekada bio rezerviran za sadnju povrća. Njegov preobražaj započeo je 1930-ih gradnjom prvih teniskih terena, a današnji je izgled oblikovan vizijama arhitekata i sportaša poput Drage Iblera, Drage Čopa i Franje Bahovca. Od povijesnog domaćinstva Davis Cupa do uvođenja klizališta, bazena, koncerata i kafića, Šalata je prerasla u zelenu, humanu oazu. Smještena iznad gradskog središta, ona pruža savršen ljetni bijeg uz miris povjetarca s Medvednice i nezamjenjiv pogled na Zagreb. H-alter