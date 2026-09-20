I Žuja je svašta prošla
Povijest Zagrebačke pivovare: Od osnutka 1892. do domaćeg pivskog diva
Osnovana 1892. godine na Črnomercu, Zagrebačka pivovara brzo je postala simbolom grada. Nakon teških početaka, kriza i turbulentnog 20. stoljeća obilježenog svjetskim ratovima i promjenama vlasništva – uključujući spašavanje od strane industrijalca Samuela Davida Alexandera i kasnije udruživanje s drugim pivovarama – tvornica se snažno razvila. Do 1970. proizvodila je preko polovice piva u SR Hrvatskoj. Danas posluje u sklopu grupacije Molson Coors, proizvodi milijun i pol hektolitara piva godišnje te i dalje predstavlja jedan od najvažnijih industrijskih simbola Zagreba. Dubravko Grakalić za Index