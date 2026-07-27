Povratak korijenima: Fotoreporter starim aparatom snimao Mundijal - Monitor.hr
Danas (20:00)

Nije on nikakav šnel fotograf

Povratak korijenima: Fotoreporter starim aparatom snimao Mundijal

Dok su oko njega harači moderne tehnologije škljocali stotinu slika u sekundi, egipatski sportski fotograf Fareed Kotb na utakmici Portugala i Hrvatske u Torontu odlučio je usporiti ritam. Pod crnim platnom i s kamerom Zeiss Ikon Ideal iz 1930. godine, izveo je pravi mali fotografski obred. Aparat koji je nekada davno bilježio prve korake egipatske reprezentacije na natjecanjima 1930-ih, prilagodio je modernom filmu. Za svaki kadar trebalo mu je oko jedne minute ručnog namještanja, pa je u Torontu snimio ukupno tek deset neprocjenjivih crno-bijelih fotografija. Fotke se mogu vidjeti na stranici Footografia. Bug


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