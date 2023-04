Čovjek koji je svijet činio boljim i ljepšim mjestom

Harry Belafonte, pjevač, glumac i aktivist širokog kruga djelovanja, preminuo je u dobi od 96 godina. Nakon završetka Drugog svjetskog rata pohađao je satove glume – gdje su njegovi kolege bili Marlon Brando i Walter Matthau – koje je plaćao pjevajući folk, pop i jazz pjesme u klubovima u New Yorku, gdje su ga podržavale grupe čiji su članovi bili poznati glazbenici Miles Davis i Charlie Parker. Uz izvođenje hitova kao što je ‘Day-O (The Banana Boat Song)‘, snimanje hit albuma, osvajanje nagrade Tony za glumu i pojavljivanje u brojnim filmovima, Belafonte se borio za donošenje građanskih prava Afroamerikanaca; vodio je kampanje protiv siromaštva, apartheida i side u Africi. Bio je mentor Martina Luthera Kinga Jr. i Paula Robesona, izvukao je Kinga iz zatvora u Alabami 1963. te suorganizirao marš na Washington koji je kulminirao Kingovim povijesnim govorom ‘I have a dream‘. Tportal