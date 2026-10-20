Pobjeda tima za sve uvjete

S dolaskom hladnijeg vremena, našia limeni ljubimcima potrebne su preinake pa smo svi u izboru zimskih guma. Kao i svake godine, testirane su zimske gume dimenzija 195/65 R15 koje se nalaze na obiteljskim kompaktima te one dimenzija 225/50 R17 rezerviranih mahom za limuzine. Iako HAK nijedne gume nije ocijenio maksimalnim ocjenama, najbolje su Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 i Vredestein Wintrac, a preporučili su 11 modela, a bitno je naglasiti da nijedne nisu loše prošle u suhim uvjetima, dok su na snijegu samo dva modela ispod ocjene vrlo preporučljivo. Na ledu i po potrošnji goriva svi su modeli dobili ocjenu vrlo preporučljivo. Uz promjenu guma automobile treba pripremiti za zimu i promjenom tekućine za stakla u zimsku inačicu te provjeriti gustoću rashladne tekućine, provjeriti svjećice i žaruljice, zaštititi kabele teregulirati akumulator. 24 sata