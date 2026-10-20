Pobjeda tima za sve uvjete
Premium gume opravdale cijenu na velikom zimskom testu
Najpoznatiji talijanski automobilski magazin testirao je šest zimskih guma (235/60 R18) na Alfa Romeu Stelvio. Pobjednik testa je Pirelli Scorpion Winter 3, koji se istaknuo najboljom uravnoteženošću i vrhunskim kočenjem na mokrom. Odmah iza njega plasirao se Bridgestone Blizzak 6, dok je Goodyear UltraGrip Performance 3 dominirao na snijegu. Najveće iznenađenje priredila je najjeftinija, kineska guma Dynamo Winter Sport, osvojivši prvo mjesto u otpornosti na akvaplaning, no podbacila je u upravljivosti. Stručnjaci naglašavaju da pri odabiru prednost treba dati ujednačenim performansama na suhom i mokrom asfaltu. tportal