Premium gume opravdale cijenu na velikom zimskom testu - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Pobjeda tima za sve uvjete

Premium gume opravdale cijenu na velikom zimskom testu

Najpoznatiji talijanski automobilski magazin testirao je šest zimskih guma (235/60 R18) na Alfa Romeu Stelvio. Pobjednik testa je Pirelli Scorpion Winter 3, koji se istaknuo najboljom uravnoteženošću i vrhunskim kočenjem na mokrom. Odmah iza njega plasirao se Bridgestone Blizzak 6, dok je Goodyear UltraGrip Performance 3 dominirao na snijegu. Najveće iznenađenje priredila je najjeftinija, kineska guma Dynamo Winter Sport, osvojivši prvo mjesto u otpornosti na akvaplaning, no podbacila je u upravljivosti. Stručnjaci naglašavaju da pri odabiru prednost treba dati ujednačenim performansama na suhom i mokrom asfaltu. tportal


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Kontranesrećancija

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Crno na bijelo

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Saonicama na posao

Kako smanjiti potrošnju goriva u zimskim uvjetima vožnje

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