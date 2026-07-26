Sve je besplatno ako glumiš da si iz druge države

Sud Europske unije presudio je u sporu oko digitalnog izdanja Dnevnika Anne Frank, potvrdivši da se djela iz javne domene smiju besplatno objavljivati na internetu uz primjenu geoblokiranja za države u kojima su autorska prava još na snazi. Sve dok izdavači i streaming servisi koriste standardno geoblokiranje temeljeno na IP adresama, nisu odgovorni ako korisnici blokade zaobiđu VPN-om. Odlukom je odbačeno uvođenje invazivnih provjera identiteta te je potvrdila da su VPN usluge legalni alati za privatnost, a nositelji prava za zaobilaženje ne mogu tužiti platforme ni pružatelje VPN-a. Bug