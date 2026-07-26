Presuda Suda EU: Geoblokiranje je dovoljno za autorska prava, a VPN ostaje legalan - Monitor.hr
Danas (20:00)

Sve je besplatno ako glumiš da si iz druge države

Presuda Suda EU: Geoblokiranje je dovoljno za autorska prava, a VPN ostaje legalan

Sud Europske unije presudio je u sporu oko digitalnog izdanja Dnevnika Anne Frank, potvrdivši da se djela iz javne domene smiju besplatno objavljivati na internetu uz primjenu geoblokiranja za države u kojima su autorska prava još na snazi. Sve dok izdavači i streaming servisi koriste standardno geoblokiranje temeljeno na IP adresama, nisu odgovorni ako korisnici blokade zaobiđu VPN-om. Odlukom je odbačeno uvođenje invazivnih provjera identiteta te je potvrdila da su VPN usluge legalni alati za privatnost, a nositelji prava za zaobilaženje ne mogu tužiti platforme ni pružatelje VPN-a. Bug


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30.10.2017. (14:13)

Nije najzgodnija posveta

Njemačka: Svađa zbog brzog vlaka nazvanog po Anni Frank

Njemački željeznički operater Deutsche Bahn (DB) branio je svoju odluku nazivanja brzog vlakova po svjetski poznatoj žrtvi holokausta Anne Frank. Anna Frank nalazi se među imenima 25 poznatih Nijemaca koje je izabrao žiri nakon javnog savjetovanja. Njemačka konzervativna zastupnica, Iris Eberl, tweetala je da je to “neukusan” izbor, jer su Anne Frank i drugi Židovi poslani vlakom u smrt. No, glasnogovornica DB Antje Neubauer je rekla kako je “djevojka simbol tolerancije”. BBC