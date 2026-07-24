Ratovanje ručnicima
Pretrpanost makarskih plaža ponovno podijelila javnost
Snimka gradske plaže u Makarskoj objavljena na instagramu portala Pod Biokovom izazvala je žustru raspravu o masovnom turizmu. Prizori prenapučene obale, gdje su ručnici i ležaljke zbijeni bez slobodnog prostora, podijelili su korisnike društvenih mreža. Dok jedni u komentarima naglašavaju da je ovakva gužva neizbježan dio špice sezone te poručuju da za svakoga ima mjesta, drugi ističu kako borba za metar prostora nalikuje “stresu, a ne odmoru”. Kritikama su se pridružili i komentatori koji upozoravaju na prekomjernu gradnju iznad same plaže. Index