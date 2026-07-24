Pretrpanost makarskih plaža ponovno podijelila javnost - Monitor.hr
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Ratovanje ručnicima

Pretrpanost makarskih plaža ponovno podijelila javnost

Snimka gradske plaže u Makarskoj objavljena na instagramu portala Pod Biokovom izazvala je žustru raspravu o masovnom turizmu. Prizori prenapučene obale, gdje su ručnici i ležaljke zbijeni bez slobodnog prostora, podijelili su korisnike društvenih mreža. Dok jedni u komentarima naglašavaju da je ovakva gužva neizbježan dio špice sezone te poručuju da za svakoga ima mjesta, drugi ističu kako borba za metar prostora nalikuje “stresu, a ne odmoru”. Kritikama su se pridružili i komentatori koji upozoravaju na prekomjernu gradnju iznad same plaže. Index


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