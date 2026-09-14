Izašli su iz tren(d)inga

Prije manje od pet godina Nike je vrijedio 264 milijarde dolara, danas vrijedi pedesetak - Monitor.hr
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Prije manje od pet godina Nike je vrijedio 264 milijarde dolara, danas vrijedi pedesetak

Massimo Giunco, koji je u Nikeu radio 25 godina, između ostalog i kao direktor brenda, napisao je u srpnju 2024. vrlo čitanu analizu Nikeove autodestrukcije. Njegova teza je da su reorganizacijom uoči pandemijske 2020. otpuštene stotine ljudi, a Nike je s njima izgubio “tisuće godina iskustva i stručnosti” u trčanju, nogometu, košarci i drugim sportovima. Kompanija je, piše, desetljećima gradila mrežu trgovaca, a onda je mnogima praktički “pokazala srednji prst”, smanjila isporuke i najbolje modele povukla na vlastite kanale. Kompanija koja je potkraj 80-ih kroz reklame relativno nepoznatog redatelja i glumca Spikea Leeja i tada već slavnog košarkaša Michaela Jordana “izmislila” moderni sportski marketing, uspjela je posljednjih godina samu sebe učiniti manje poželjnom. Umjesto prepoznavanja pulsa kupaca, maloprodajnih lanaca i sportske subkulture, Nike se okrenuo aplikacijama, maržama i tablicama u Excelu… Index


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22.05.2023. (19:00)

Greenwashing

Nike se u Americi suočava s tužbom zbog obmanjivanja javnosti

BE ECO JUST DO IT. on Behance

Globalnog trgovca sportskom odjećom i modni brend Nike izvela je na sud potrošačica koja ga optužuje za obmanjivanje potrošača reklamiranjem svoje ponude sportske odjeće kao “održive”, izrađene od “održivih materijala” i ekološki prihvatljive kada njegovi proizvodi “ne ispunjavaju te tvrdnje”. U predloženoj kolektivnoj tužbi koju je podnijela saveznom sudu u Missouriju 10. svibnja, Maria Guadalupe Ellis tvrdi da “potrošači traže i platit će veći iznos za proizvode koji su odgovorno napravljeni, uključujući proizvode koji neće negativno utjecati na okoliš”. No problem je da u “namjeri povećanja profita i stjecanja prednosti nad svojim zakonitim konkurentima”, Nike dizajnira i proizvodi proizvode koje lažno reklamira kao ekološki prihvatljive. Nike zasad nije komentirao ovu tužbu. Index

12.04.2023. (14:00)

"Tenisica je samo tenisica dok je netko ne obuje"

“Air” je najbolji Affleckov film koji je režirao: Preko Nikea do zvijezda!

Air: Ben Affleck's movie is fun, but it squanders the true story.

Dire Straitsi pjevaju “Money For Nothing” dok se na ekranu vrti nostalgična montaža popkulture osamdesetih. Predsjednik Reagan, Ghostbustersi, Stallone, U2, Mr. T, “Knight Rider”… Novi film režisera Bena Afflecka “Air” započinje evokativno i publiku vraća u 1984., godinu kad je Nike napravio tenisicu za tadašnjeg “guštera” legendarnih “Chicago Bullsa” Michaela Jordana. Audiovizualna evokacija osamdesetih je izvrsna i zarazna, a takav je i film s kojim se Ben Affleck kao redatelj vratio u punu formu (“Argo”, “Nestala bez traga”, “Grad lopova”) nakon posrnuća sa “Zakonom noći”. Film naprosto pršti od redateljske (i glumačke) “feel good” energije i prenosi je s ove strane ekrana, involvirajući publiku u nevjerojatnu istinitu priču o stvaranju najpopularnije sportske tenisice svih vremena “Air Jordan” iz scenarija talentiranog debitanta Alexa Converyja. Slobodna

11.04.2023. (13:00)

Povratak u osamdesete

Filmovi ‘Air’ i ‘Tetris’ – biografije proizvoda

Nije nikakva novost da Hollywoodu drastično ponestaje novih ideja. Osim što nas stoga zatrpavaju stalno novim rebootovima, nastavcima, remakeovima i drugim vidovima podgrijanih uspješnica iz prošlosti… nekom igrom sinkroniciteta istovremeno su objavljena dva filma koja nas vraćaju u osamdesete kako bismo svjedočili nastanku jednog kulturološkog fenomena. U jednom slučaju u pitanju je računalna igrica prodana u stotinama milijuna primjeraka, u drugom pak linija tenisica koja je zaradila više milijardi dolara. Može li banalnije od toga? Ipak, “Air” i “Tetris” bolji su filmovi nego što zvuče njihove premise. Na koncu daju zanimljiv pogled na obje strane upletene u hladni rat koji je obilježio dekadu u kojoj se odvija njihova radnja. Šareni vizuali konzumerističke Amerike u Affleckovom filmu oštra su suprotnost tmurnom i umirućem komunizmu SSSR-a u uratku škotskog redatelja. Ravno do dna

02.02.2023. (16:54)

Michael Jordan u posljednjih pet godina Nikeu donio 19 milijardi dolara

22.05.2019. (14:12)

Adidas i Nike traže od Trumpa da povuče tenisice s popisa robe proizvedene u Kini podložne dodatnim carinama

20.05.2017. (15:47)

Tenisice: Nikeova 36-godišnja potraga za prozirnom potplatom, rezultat – VaporMaxice za 190 dolara

19.05.2016. (19:28)

Reklama u trku

Rekordni ugovor u sportu: Nike plaća Barceloni 100 milijuna eura

Barcelona je dogovorila novi ugovor s Nikeom vrijedan 100 milijuna eura, što će biti najveći sponzorski ugovor s proizvođačem opreme u svijetu sporta. Barcin ugovor za 4 će milijuna eura premašiti dosad najveći, ugovor Manchester Uniteda s Adidasom, te će biti daleko veći nego dosadašnji Barcelonin ugovor s Nikeom – taj je 33 milijuna eura godišnje. Mirror, The Sun

09.12.2015. (12:19)

Sold my soul to...

Lebron potpisao ugovor s Nikeom vrijedan – 500 milijuna dolara

Košarkaš LeBron James potpisao je doživotni ugovor s Nikeom, za nevjerojatnih 500 milijuna dolara. 30-godišnjak je trenutno član Cleveland Cavaliersa, a njegov je ugovor daleko vredniji od onog Kevina Duranta koji je potpisao na deset godina i za 300 milijuna dolara. Ovo je najveći ugovor u 44-godišnjoj povijesti Nikea. “Ovo je spajanju dviju korporacija, Nikea i brenda LeBron James. Drugim riječima, LeBrod je upravo prestao biti samo košarkaš. Ta strana još uvijek postoji, no ona je sad samo jedan odjel puno većeg biznisa”, osvrće se Business Insider. USA Today, ESPN