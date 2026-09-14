Izašli su iz tren(d)inga
Prije manje od pet godina Nike je vrijedio 264 milijarde dolara, danas vrijedi pedesetak
Massimo Giunco, koji je u Nikeu radio 25 godina, između ostalog i kao direktor brenda, napisao je u srpnju 2024. vrlo čitanu analizu Nikeove autodestrukcije. Njegova teza je da su reorganizacijom uoči pandemijske 2020. otpuštene stotine ljudi, a Nike je s njima izgubio “tisuće godina iskustva i stručnosti” u trčanju, nogometu, košarci i drugim sportovima. Kompanija je, piše, desetljećima gradila mrežu trgovaca, a onda je mnogima praktički “pokazala srednji prst”, smanjila isporuke i najbolje modele povukla na vlastite kanale. Kompanija koja je potkraj 80-ih kroz reklame relativno nepoznatog redatelja i glumca Spikea Leeja i tada već slavnog košarkaša Michaela Jordana “izmislila” moderni sportski marketing, uspjela je posljednjih godina samu sebe učiniti manje poželjnom. Umjesto prepoznavanja pulsa kupaca, maloprodajnih lanaca i sportske subkulture, Nike se okrenuo aplikacijama, maržama i tablicama u Excelu… Index