Izašli su iz tren(d)inga

Nije nikakva novost da Hollywoodu drastično ponestaje novih ideja. Osim što nas stoga zatrpavaju stalno novim rebootovima, nastavcima, remakeovima i drugim vidovima podgrijanih uspješnica iz prošlosti… nekom igrom sinkroniciteta istovremeno su objavljena dva filma koja nas vraćaju u osamdesete kako bismo svjedočili nastanku jednog kulturološkog fenomena. U jednom slučaju u pitanju je računalna igrica prodana u stotinama milijuna primjeraka, u drugom pak linija tenisica koja je zaradila više milijardi dolara. Može li banalnije od toga? Ipak, “Air” i “Tetris” bolji su filmovi nego što zvuče njihove premise. Na koncu daju zanimljiv pogled na obje strane upletene u hladni rat koji je obilježio dekadu u kojoj se odvija njihova radnja. Šareni vizuali konzumerističke Amerike u Affleckovom filmu oštra su suprotnost tmurnom i umirućem komunizmu SSSR-a u uratku škotskog redatelja. Ravno do dna