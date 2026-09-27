Lako za susjeda, meni kasni prijenos na tv-u u drugoj sobi
Prijenosi utakmica: Zašto moderno internetsko televizijsko emitiranje (OTT) kasni za starom opremom
Gledanje utakmica putem modernih OTT aplikacija i uređaja donosi veliko kašnjenje slike od petnaest do trideset sekundi u odnosu na stariji IPTV, radio, pa čak i susjedov televizor. Razlog leži u tehnologiji internetskog prijenosa koja zbog stabilnosti slike skladišti podatke u viševebne pakete. Iako je to isplativije za operatere, gledatelji moraju trpjeti da im mobitel ili susjedov prozor otkriju pogodak prije nego što ga sami vide na ekranu, iako rješenja u obliku novih protokola s manjom latencijom polako stižu. Bug