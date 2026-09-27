Lako za susjeda, meni kasni prijenos na tv-u u drugoj sobi

BMW je u dogovoru s Njemačkim nogometnim savezom (DFL) razvio aplikaciju za gledanje utakmica Bundeslige (prve njemačke nogometne lige) u svom najekskluzivnijem modelu, seriji 7. Ponuda je u početku ograničena na Njemačku, Švicarsku i Austriju s dvije utakmice dnevno. Tijekom prve polovice 2023. ponuda će biti dostupna i za SAD te Veliku Britaniju, gdje će se u vozilu moći odabrati čak tri utakmice dnevno. Sve, naravno, ovisi o nositeljima prava za prijenos utakmica. Bitno je napomenuti da su, zbog sigurnosti, tijekom vožnje utakmice dostupne samo kao audio stream. Video zapisi s istaknutim dijelovima uživo ili prijenos uživo mogu se odabrati samo kada vozilo miruje. Revija HAK