Prime Video donosi seriju "Blade Runner 2099": Replikanti preuzimaju vlast u sunčanom Los Angelesu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Like tears in the rain...

Prime Video donosi seriju “Blade Runner 2099”: Replikanti preuzimaju vlast u sunčanom Los Angelesu

Nadolazeća serija Blade Runner 2099 na Prime Videu radnju smješta 50 godina nakon filma 2049. Replikanti su preuzeli vlast nakon rata, a ljudi su postali građani drugog reda. Glavne uloge tumače Michelle Yeoh, kao replikantica pred kraj života s pričom nalik Royu Battyju, te Hunter Schafer kao ljudska bjegunka koja se pretvara da je Blade Runner. Autorica Silka Luisa najavljuje estetski zaokret prema “sunčanom noiru”, uz snažan utjecaj originalnog romana Philipa K. Dicka i mentorsku podršku Ridleyja Scotta i Michaela Greena. EW


Slične vijesti

14.10.2017. (07:16)

Nemojte preskočiti

‘Blade Runner 2049.’: Vješto izorkestrirana odiseja s puno duše

“Dodatno razbucavajući i dalje aktualne tematike prvog dijela i granajući ih u nepredvidljive smjerove, ovaj dragulj SF-a na otvorena pitanja prethodnika, a i svoja vlastita, odgovara s još više pitanja, onemogućujući nam kao gledateljima da išta što (pred)vidimo, zaključimo i osjetimo uzmemo zdravo za gotovo, time nas suptilno podsjećajući na koje sve načine upravo to činimo s nama samima kao sustavima, s onime što percipiramo kao naš fiksni identitet, s našim odnosima te, u konačnici, s našom ljudskošću – kako sa slikom koju o istoj imamo, tako i s mjerom u kojoj je na dnevnoj bazi živimo”, piše Koraljka Suton o filmu ‘Blade Runner 2049.’.

07.10.2017. (21:57)

Filmovi koji su propali u kinima, a onda postali klasici

27.09.2017. (15:18)

Cvijet na oštrici

Video: Kratki anime film kao uvod u novi ‘Blade Runner’

Za dva tjedna u kina dolazi film ‘Blade Runner 2049’ redatelja Denisa Villeneuvea s Ryanom Goslingom i Harrisonom Fordom, a jučer je objavljen anime film ‘Blade Runner Black Out 2022’, nešto kao uvod u novi film. ‘Black Out 2022’ je kronološki smješten između originalnog filma iz 1982. i nastavka iz 2017., a napravili su ga redatelj Shinichiro Watanabe i eksperimentalni producent Flying Lotus. Cijeli animinirani flm (15 minuta) može se pogledati gore ili na Crunchyroll. YouTube

24.09.2015. (08:30)

Replicants are like any other machine, either a benefit or a hazard

Nastavak ‘Blade Runnera’ zvat će se ‘Androids Dream’

Dugoočekivani nastavak kultnog filma Blade Runner navodno će nositi naziv Androids Dream ili Blade Runner: Android Dreams. Referenca je to na roman Philipa K. Dicka koji je inspirirao prvi film. Ridley Scott ovaj će puta biti u ulozi izvršnog producenta, režija je povjerena Denisu Villeneuveu, scenarij Hamptonu Fancheru, a šuška se kako bi uz Harrisona Forda u filmu mogao glumiti Ryan Gosling. NME