Like tears in the rain...

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Prime Video donosi seriju “Blade Runner 2099”: Replikanti preuzimaju vlast u sunčanom Los Angelesu
Nadolazeća serija Blade Runner 2099 na Prime Videu radnju smješta 50 godina nakon filma 2049. Replikanti su preuzeli vlast nakon rata, a ljudi su postali građani drugog reda. Glavne uloge tumače Michelle Yeoh, kao replikantica pred kraj života s pričom nalik Royu Battyju, te Hunter Schafer kao ljudska bjegunka koja se pretvara da je Blade Runner. Autorica Silka Luisa najavljuje estetski zaokret prema “sunčanom noiru”, uz snažan utjecaj originalnog romana Philipa K. Dicka i mentorsku podršku Ridleyja Scotta i Michaela Greena. EW