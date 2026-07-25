Like tears in the rain...

“Dodatno razbucavajući i dalje aktualne tematike prvog dijela i granajući ih u nepredvidljive smjerove, ovaj dragulj SF-a na otvorena pitanja prethodnika, a i svoja vlastita, odgovara s još više pitanja, onemogućujući nam kao gledateljima da išta što (pred)vidimo, zaključimo i osjetimo uzmemo zdravo za gotovo, time nas suptilno podsjećajući na koje sve načine upravo to činimo s nama samima kao sustavima, s onime što percipiramo kao naš fiksni identitet, s našim odnosima te, u konačnici, s našom ljudskošću – kako sa slikom koju o istoj imamo, tako i s mjerom u kojoj je na dnevnoj bazi živimo”, piše Koraljka Suton o filmu ‘Blade Runner 2049.’.