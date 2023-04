Nema omleta bez razbijenih jaja

Nije prostitucija, ali je sponzorstvo. On joj daje poklone i novac u zamjenu za druženje, sve na dobrovoljnoj bazi. Procjenjuje se da ih je samo u SAD-u 3 milijuna. One su studentice s financijskim poteškoćama. Razlog zašto ulaze u takve odnose je gotovo uvijek – novac. Kao i kod prostitutki, ni iz ovih se odnosa ne izlazi bez emocionalnih ožiljaka. Mnoge “sugar babies” opisuju da su često osjećale sram, krivnju, anksioznost pa i depresiju zbog toga što rade. Neki psiholozi smatraju da je to zato što se tu osjećaji ne razvijaju prirodno, već se glume zbog novca. To utječe na moral i način na koji vide sebe. Psychology today